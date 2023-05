Cómico efecto de anestesia: joven se va viral por la reacción al ver su novia tras ser operado

La anestesia puede generar múltiples reacciones a quienes tienen una cirugía. Al salir del quirófano, lo primero que hacen los médicos es asegurarse de que el paciente despierte. Al abrir los ojos, cualquier actitud puede esperarse de ellos.

Hay quienes se despiertan molestos, otros confundidos, unos más no reconocen a nadie o sólo a unos pocos. Esto último fue lo que le pasó al protagonista de esta historia.

Se trata de Sebastian, un joven arquero de Adosivi en Argentina, a quien operaron del hombro.

Cuando despertó de la cirugía, sus familiares y amigos lo grabaron. La reacción del deportista desató las risas en quienes lo acompañaban en la habitación.

Al primero que conoció fue a su padre. “Vos sos mi papá, de aquí a la China”, dijo en medio de la risas de todos. Luego se dirigió a un amigo, a quien expresó: “A vos te conozco, vos sos mi ‘repre’. Estoy muy contento con vos”. El amigo le respondió “Yo igual Muro querido”.

Sin embargo, a los otros dos (su novia y otro amigo) no los conocía. “¿Quiénes son ustedes dos?”, preguntó.

Alguien en la habitación le preguntó si conocía a la chica que estaba allí, a lo que él contestó con una risa picara: “Está re´ buena”. De inmediato, las carcajadas llenaron el lugar.

Viral

El video de Sebastián sin reconocer a su novia tiene casi dos millones de reproducciones y más de 190 mil likes en TikTok. Él lo publicó en su cuenta @_lerena1 de esta red social.

A pesar de que la reconoció, es evidente que su gusto por ella se mantuvo intacto. La atracción se mantuvo latente.

“Tengo miedo de que cuanto me tengan que poner anestesia diga cosas que no quiero”, “jajaja, un amigo lo operaron con anestesia también y empezó a decir que el era Dominic Toretto”, “esta re buena” jajajajajajaja”, “para los que nunca se operaron es re loco. Yo me operé dos veces y es re loco, te duele todo y estas re cansado, pero esta re copado yo veía patos”, “al menos sabe que si le gustas enserio jajajaja”, fueron algunos de los comentarios.

Sebastián publicó una segunda parte con un video en el que sigue diciendo incoherencias, mientras su novia le da la comida.