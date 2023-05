Se retira de los medios el comunicador dominicano Santiago Matías

Conocido por sus grandes entrevistas a exponentes del género urbano, el comunicador dominicano Santiago Matías anunció su retiro de los medios de comunicación a a través de una publicación que realizó en sus redes sociales.

Matías quien en su show “Alofoke Radio” ha tenido a grandes artistas boricuas como Bad Bunny, Arcángel, Anuel, Daddy Yankee entre otros sorprendió a sus seguidores con la noticia de su retiro.

“Oficialmente anuncio MI RETIRO de los medios de comunicación: Pago un alto precio por quebrar el sistema, por alterar las reglas del conformismo que han condenado mi generación a ser “ovejas”. Desde aquí, desde la cúspide que todos aspiran, he sido la cuerda para que otros asciendan, para que sean visibles los marginados. Y he sido el blanco de los tantos que con sus medias verdades disfrazados de moral quieren mi cabeza. Esos mismos que han puesto precio a sus voces son responsables de una sociedad arrodillada. Pueden cuestionar mi forma de crear contenido controversial en plataformas abiertas como YouTube, incluso de ofrecer espacios a los que tienen las puertas cerradas; pero no pueden señalar mis actuaciones como hijo, como padre,como empresario, porque nunca avergonzare a los míos. Estos días de introspección me han acercado a reflexiones muy maduras y saludables. El crecimiento de cada uno de nuestros emprendimientos, el fortalecimiento de nuestra marca República, la internacionalización del grupo de medios y la necesidad de emplear mi tiempo para responder a nuevas exigencias de un Mercado que espera más, me obligan a dar un paso trascendental en mi carrera. Hoy le digo adiós a esta etapa de mi vida, de la que me llevo grandes lecciones. Mi reloj no se detiene. ALOFOKE MIAMI, ALOFOKE RADIO y los grandes logros de este proceso siguen en marcha. Con mucho cariño se despide el streamer numero 1 de habla hispana del planeta tierra”, escribió el locutor dominicano en su Instagram.

Según reportan medios dominicanos, su determinación llega luego de una semana donde fue invitado por la Comisión Nacional de Espectáculos de la República Dominicana para discutir el contenido que difunde a través de sus plataformas. En cambio, este propuso realizar un debate público y declinó la invitación.

“Es un hombre”: Fuerte crítica contra Villano Antillano por nominación en categoría femenina

Una de las polémicas más fuertes del comunicador relacionadas con Puerto Rico fue a principios de este año cuando criticó la nominación de la artista Villano Antillano como Artista revelación femenina del año en los Premios Lo Nuestro.

Matías reafirmó su comentario sobre que Villano Antillano no debería estar nominada como Artista femenina revelación del año ya que “es un hombre”.

“Yo respeto que Villano se sienta mujer, eso se respeta, si tú quieres sentirte unicornio, elefante, un rinoceronte...lo que sea que quieres sentirte, eso hay que respetarlo. Pero la ciencia dice que existe el hombre y existe la mujer”, expresó el locutor en entrevista con Molusco y los Reyes de la Punta.

Matías indicó que a través de una llamada telefónica discutió el tema con la artista Tokischa quien lo criticó por sus expresiones.

“Las mujeres le están cediendo tanto a los hombres, que ellas al final serán desplazadas y lo hemos visto en Miss Universe que la persona que tiene la franquicia es un hombre trans, pero es un hombre y en su discurso dice que primera vez que Miss Universe será dirigido por una mujer y el tipo es un hombre”, expresó.

En un intercambio con la animadora Pamela Noa en el programa de La Mega, Matías se negó a que se cambien las reglas de los premios de la industria musical para la inclusión de artistas como Villano Antillano.

“Hay que ver cuántos años tiene el Premio Lo Nuestro, haciendo lo de femenino y masculino. Entonces porque este año hay una artista que se destacó, que entiende que es mujer, que hay que respetárselo, pero es un hombre, hay que cambiar la regla. Déjate de eso Pamela, por favor”, expresó el comunicador en una conversación con la también locutora Pamela Noa en el programa de La Mega 106.9 FM.

“Premios Lo Nuestro, no entendí esta parte, yo creo en la inclusión, en la equidad, en la igualdad, pero ahí está Villano Antillano que es un hombre, nominado para Artista femenina revelación del año que es un trans, durísimo, tiene muchísimo talento pero es un hombre, Villano Antillano es un hombre, no puede estar nominado con La Gabi y con Tokischa”, fueron las expresiones del comunicador dominicano en su programa.

