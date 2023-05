Alejandro Sanz recibe muestras de cariño tras revelar que pasa por una fuerte depresión

Alejandro Sanz decidió exponer sus sentimientos, no con una canción, sino con un mensaje breve y claro en sus redes sociales que alarmó a sus seguidores y amigos.

Aunque muchos piensan que el cantante español vive su mejor momento profesional y personal, él decidió revelar que pasa por una etapa de depresión.

El cantautor abrió su corazón en apoyo a quienes se sienten mal: “Si te sirve, yo me siento igual”.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así”, señaló en su mensaje.

El artista madrileño escribió el mensaje con una idea en particular: dirigirse a todas aquellas personas que se pudieran sentir identificados y estar pasando por una etapa oscura.

La publicación se ha llenado de numerosos mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos, amigos y celebridades.

Además de dedicarle palabras de ánimo y fuerza, también han agradecido al vocalista su naturalidad a la hora de dar visibilidad a los problemas de salud mental, enfermedades que azotan en silencio a un alto porcentaje de la población.

“En mi vida nunca has sido un a veces. Eres un siempre. Siempre mi amigo, siempre una de mis personas favoritas e importantes. Y en los días buenos y malos, estoy y te quiero amigo. A mi también me ha pasado. Pero es que es eso. Todo pasa y se pasa… y a una persona tan buena como tú nunca le faltará un ejército de amigos y personas a las que les has cambiado la vida alentándote y queriendo saberte tan bien y feliz como mereces sentirte y estar”, le escribió la cantante Paty Cantú.

“No estás solo, muchos nos sentimos así”, comentó la actriz mexicana Ana Brenda Contreras.

El próximo sábado, 3 de junio, Alejandro comenzará su tour “Sanz, en vivo” en Pamplona. Durante toda la temporada estival, recorrerá distintos puntos de la geografía de España, deleitando a sus incondicionales con sus composiciones durante 15 conciertos, algo que espera sea una medicina para el momento que pasa.

En mi vida nunca has sido un a veces. Eres un siempre. Siempre mi amigo, siempre una de mis personas favoritas e importantes. Y en los días buenos y malos, estoy y te quiero amigo. A mi también me ha pasado. Pero es que es eso. Todo pasa y se pasa… y a una persona tan buena como… — P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) May 27, 2023

Querido @AlejandroSanz tu música me ha acompañado en los momentos de anhelo, alegría y júbilo. También en los de tristeza. Y, sobre todo, en los más oscuros, en los que me aferraba a la libertad con la fuerza del corazón. Te queremos y admiramos. Nos has dado tanto. — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) May 27, 2023