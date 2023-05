A pesar del mal rato, banda de Guayanilla se lleva premio en Italia

Un viaje complicado fue lo que tuvo la Banda de la Segunda Unidad Macaná de Guayanilla debido a la pérdida de sus instrumentos en una escala para presentarse en el Festival Internacional de Bandas en Italia.

Sin embargo, gracias a la ayuda de sus padres y profesores, los estudiantes se pudieron presentar en el evento y llevarse uno de los galardones que se entregaron.

Se trata del premio a la mejor coreografía, según se anunció en una publicación de la página de la banda en la red social Facebook donde se muestra el trofeo.

La banda denunció en la semana que la aerolínea Iberia extravió los instrumentos de percusión de 15 estudiantes y cargamentos de los mismos.

“Por este medio mostramos nuestro malestar con la aerolínea Iberia. Muchas llamadas, muchos mensajes y que no los encuentran. Ya es el 4to día que estamos aquí y los instrumentos no están en nuestras manos. Tenemos 15 estudiantes que no han podido tocar, se nota la frustración en sus rostros, padres molestos por la situación, maestros frustrados. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero incompletos no es, así no. El mejor show es cuando estamos completos, no a medias. Los instrumentos llegaron a Madrid pero dicen que no lo encuentran y en Roma tampoco. Unos dicen que si, otros dicen que no, la cosa se ha puesto dura. Rogamos porque esos instrumentos lleguen a nuestras manos ya. Esta foto fue tomada por un familiar de la banda en Madrid. Seguimos tocando puertas”, lee una publicación de la banda en Facebook.

Esta situación afectaría la participación de la banda en el festival ya que no tendrían la misma puntuación que cuando están completos, según explicó el director de la banda, Armando Borrero.

“Nos afecta grandemente, por el sacrificio grande que hemos hecho para llegar acá, el viaje costó más de 150 mil dólares y sería una pena que todo ese dinero se perdiera”, indicó Borrero en Las Noticias de TeleOnce la semana pasada.

Borrero aseguró que han realizado múltiples gestiones para conocer el paradero de los instrumentos, sin embargo la aerolínea indicó que desconoce dónde se encuentran.

“Hemos llamado más de 70 veces a Iberia, nos hemos comunicado, vía Whats App, vía Messenger, pero la respuesta siempre es la misma, que están buscando y que no los encuentran”, añadió.

Los estudiantes se prepararon por alrededor de un año para la competencia y se estarían presentando en desventaja por la falta de instrumentos y materiales que se averiaron.

“Eso nos afectaría en la competencia ya que no podríamos tocar en la primera actividad que sería un desfile, al ser una banda de marcha no tienen con qué cargar los instrumentos”, indicó Borrero.

A través de las redes sociales se publicaron fotos de los padres se las ingeniaron para que cargaran sus instrumentos.

El pasado fin de semana se presentaron en la Plaza de San Pedro en el Vaticano frente al Papa Francisco.