¿Cuál es la condición que padece la rapera Alexa Kim?

Un nuevo fenómeno ha surgido en las redes sociales, se trata de la rapera Alexxa Kim, quien ha impresionado a todos por su habilidad al rapear y por romper con los estereotipos que ha impuesto la industria del género urbano.

Su característica más llamativa son sus espejuelos, algo que ha llamado la atención de sus seguidores y ha provocado burlas de algunas personas insensibles. Sin embargo, antes de emitir algún comentarios sepa que quien ya se ha catalogado como la nueva promesa del género urbano tiene una condición genética llamada Amaurosis congénita de Leber.

Según el Centro de Información Genética y Enfermedades Raras (GARD, en inglés) del Departamento de Salud de los Estados Unidos, es una enfermedad de los ojos que afecta principalmente a la retina, la capa interna del ojo.

Las personas con este tipo de condición pueden tener deficiencia visual severa que comienza desde la infancia. Además, de sensibilidad anormal a la luz (fotofobia), movimientos involuntarios de los ojos (nistagmo), y dificultad para ver de cerca (hipermetropía). También hay anormalidad de la reacción de las pupilas a la luz. Además, la córnea tiene forma de cono y es demasiado delgada (queratocono). El signo óculodigital del Franceschetti que se compone de empujar, presionar, y frotar los ojos con un nudillo o el dedo es característico de la amaurosis congénita de Leber. Hay varios subtipos causados por mutaciones en diferentes genes. Algunos de estos subtipos se distinguen también por sus formas de pérdida de la visión y anomalías oculares relacionadas. El tratamiento incluye la corrección de la hipermetropía y el uso de aparatos para ayuda con la baja visión cuando sea posible”, lee la definición de la condición en la página web.

Algunos de los síntomas de esta enfermedad pueden ser: pérdida visual, por lo que algunos de los niños con esta condición padecen de ceguera desde su nacimiento o pierden la vista en sus primeros años de vida. También pueden ser sensibles a la luz y respuesta pupilar débil o lenta, entre otros síntomas.

En entrevista con el comunicador, Chente Ydrach, Alexxa Kim afirmó que su condición también le provoca hipermetropía, lo que provoca que los objetos cercanos se vean borrosos.

Sin embargo en su caso, la artista comentó que la condición a pesar de ser degenerativa se le ha mantenido estable por mucho tiempo.

“Mi niñez fue normal, yo he corrido bicicleta, four track, yo tenía PlayStation, PSP, Game Boy...normal ni niñez fue normal, no hice nada que no hicieran los demás niños”, fue parte de lo que indicó en la entrevista.

Alexxa Kim es un fenómeno de las redes sociales que ha llamado la atención por los videos donde recita trabalenguas de manera muy rápida y por su habilidad en el ‘freestyle’, ‘doble tempo’ y su forma de rapear.

Su aparición en las redes sociales ha sido un fenómeno, su manera de hablar y sus espejuelos rompen con los estereotipos de lo que acostumbramos a ver como el “maleanteo” del género urbano. Pero la rapera Alexxa Kim orgánicamente se ha posicionado como una de las mejores en el ‘freestyle’ y al impresionar con el talento que tiene para el palabreo.

La rapera habló por primera vez en una entrevista en el podcast de Chente Ydrach donde aseguró que las burlas de las personas no le afectan, al contrario, los comentarios de las personas la han llevado a tener éxito orgánico en las redes sociales sin tener que invertir ni un solo centavo. Además, tiene clara la misión de que viene a romper con los estereotipos que ha impuesto la industria musical.

“Eso es lo que yo llevo al público, cambiar con los estereotipos, que tienes que estar con tatuajes, los estereotipos de que eres maleanteo si tienes tatuajes, que si eres maleante si tienes gorra con cubanas, con esa imagen que el género ha normalizado, pero en verdad si quieres cantar maleanteo va a ser maleanteo eso no importa. Tú me puedes ver a mi o a cualquier persona con una cara de mamón o me puedes ver con una cara de mamona y a lo mejor el que está en gabán es el dueño de todos los puntos, no necesariamente el que está con tatuajes y gorras”, expresó Alexxa Kim, cuyo nombre real es Alexandra.

Sobre su éxito en las redes sociales y si se considera una de las mejores ‘freestylers’ de la actualidad, esta se mantuvo en baja y aseguró que eso lo tiene que decidir el público.

“La gente es la que lo dice, a mi no me gusta estar fronteando como que soy mejor que nadie, cada persona tiene su sazón y tiene su estilo y yo respeto eso de todo el mundo”, expresó.

La joven que se ha distinguido por sus videos de ‘freestlye’ y sus temas del género urbano tiene un bachillerato en Ciencias Políticas del Recinto Universitario de Mayagüez donde se graduó Magna Cum Laude en el año 2021.

“Yo quería ser abogada o jueza, por eso estudié Ciencias Políticas para entender porqué el gobierno es tan mediocre, las leyes y tanta corrupción. Pero lo de la música estaba porque influía y me relajaba”, expresó en la entrevista.