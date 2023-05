Conoce a los ganadores del Festival de Cannes 2023

Phoebe Waller-Bridge, de izquierda a derecha, el director James Mangold, Harrison Ford, Shaunette Renee Wilson y Mads Mikkelsen posan a su llegada al estreno de la película 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' en la 76a edición del festival internaci AP (Scott Garfitt/Scott Garfitt/Invision/AP)