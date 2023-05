“Burbu” destruye a mujer que se metió con sus hijos

La animadora Angelique Burgos “Burbu” arremetió contra una seguidora de las redes sociales que la criticó fuertemente por el contenido de la letra de su nueva canción titulada “Cheesecake” que estrenó esta semana.

La usuaria de la red social Instagram criticó a la animadora por la letra de sus canciones y la forma en que se visitó en el video del tema.

“No sé pero ya a su edad. No es para que esté cantando esas canciones. Cuando sus hijos la vean en su adultez esa Burbu no tendrá ningún ejemplo bonito para decir que sus hijos busquen una mujer decente cuando su madre lo que le faltó poca ropa para mostrar un poco sus desnudez y poca imaginación decente en una mujer. ¡Qué ejemplo!”, fue lo que escribió la mujer identificada como maribeltorres139 en Instagram.

Mientras que la animadora le refutó fuertemente con un comentario donde le pidió que no se metiera en la relación que tiene junto a sus hijos.

“Señora cuide sus comentarios acera de mis hijos porque usted no sabe la relación que nosotros tenemos y las memoras que juntos creamos como familia. Ellos me aman y me respetan como su madre y usted es NADIE para hacerlos sentir menos. Peor se ve usted hablando mierda que no sabe. Encárguese de sus hijos y no sea matía. Hablando basura. Déjeme de seguir si tanta crisis le causa cuando una tiene hijos y aún no teniéndolo no se habla de ninguna manera de los hijos de los demás. Si hay alguien que tiene que meterse en un sarcófago aquí es usted. Mámese un bicho”, expresó por su parte Angelique Burgos.

Instagram

Instagram

Tras el estreno del tema, muchas personas han criticado el contenido de la letra por considerarlo “explícito”. Ante esto, Burgos también respondió a los comentarios en el programa radial ‘El Despelote’.

“Le saqué punta a lo que es la sensualidad, ustedes saben de dónde yo vengo, mi trayectoria y demás, hay cosas que uno va a apretando y ajustando pero el sex appeal está ahí hasta que se vaya, lo uses o no”, expresó en una conversación con sus compañeros de programa Rocky The Kid e Iván Colón “El Giga”.

La animadora también aseguró que se está disfrutando el momento y que no se estará retirando de los medios de comunicación para dedicarse a la música.

“Las artes se entrelazan entre sí y podemos hacer cosas, me llegó la oportunidad. Otra esquina en las mismas artes, me lo estoy vacilando y ustedes saben que lo urbano está bienvenido, no es una letra Ricardo Arjona, porque hay gente que dice: -esa letra-, mire señores, eso es lo que es, lo hace todo el mundo, es un vacilón y no es para que se lo lleven a pecho. Es la misma Burbu, el mismo vacilón, mi esencia, pero aprovechando esa esquinita”, fue parte de lo que expresó.

Burgos se vuelve a adentrar en el mundo urbano con el nuevo tema que estrenó a través de la plataforma “La Música” que pertenece a Spanish Broadcasting System (SBS) empresa para la cual trabaja.

El video musical muestra a la animadora en una cocina confeccionando el postre al mismo tiempo que deja soltar la lírica del tema que hace referencia a varios artistas como Ricky Martin y Zuleyka Rivera.

“Llegó el poder de la semana, no te duermas”, dice parte de la letra interpretada por la también locutora de El Despelote de La Nueva 94.

Uno de los primeros temas de “Burbu” fue “Durísimo Remix”, tema con el cual hizo su debut en el género urbano con el influencer Maiky Backstage. Además, lanzó un sencillo en solitario titulado “Dame de eso” junto a Químico Ultra Mega, video que fue filmado en la República Dominicana.