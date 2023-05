Inicia venta de boletos para el “Veranazo En Vivo”

Los cantantes Ala..Jaza y Manny Manuel se juntan para presentarse junto al DJ’ Davey en el concierto, el cual se espera sea el más bailable del verano: “Veranazo En Vivo”. Otros artistas y DJ’s que se anunciarán más adelante serán parte de esta gran celebración.

La venta de boletos para el concierto iniciará hoy, jueves, a partir de las 10:00 de la mañana a través de Ticketera.

Los fanáticos de ambos artistas podrán disfrutar, cantar y bailar el sábado, 29 de julio en Vivo Beach Club desde las 8:00 de la noche.

“Ala..Jaza”, quien también es productor e ingeniero de sonido, es reconocido internacionalmente por el éxito “Mi Forma de Ser” que interpretó junto a Farruko. Este tiene la versatilidad de cantar con su potente voz baladas, bachatas, merengue y mambo. Además, toca instrumentos como el bajo, piano, conga, güira y tambora.

El también saxofonista desarrolló un nuevo ritmo musical al que llamó “MamWali” que es una combinación con los toques de la tambora, güira, piano y bajo. Ala..Jaza sostuvo que “mi música es una mezcla de merengue, trap y dembow, idea que me surgió en la búsqueda de revolucionar el merengue”.

El intérprete de las canciones Si No Me Amas, Nadie Se Meta, Te Soñé, Con Quien Te Olvido, Se Me Parte El Alma, Mi Persona Favorita, A Qué Volviste y Simplemente Gracias dijo, “Estoy agradecido del gran respaldo de todos los puertorriqueños, se que va a ser un encuentro muy sabroso, dinámico e inolvidable entre dos países que son hermanos.

Por su parte, Manuel Hernández Santiago, Manny Manuel o “el eterno rey de corazones” comentó que “estoy celebrando dos cosas: mi inicio como presentador de radio a través de Estereotempo y por otro lado, el tener la oportunidad de encender el verano con este gran concierto en donde tendré la oportunidad de alternar en tarima con un gran amigo “Ala..Jaza” y el virtuoso dj’ Davey, entre otros artistas y dj’s que se van a anunciar luego”.

“El sábado 29 de julio estaré cantando gran parte de mis éxitos como: “Mi problema”, “Estrellita”, “Los hombres no deben llorar”, “Pero qué necesidad”, “Se acabó lo que se daba”, “Rey de corazones”, “Como duele,”Por el amor de una mujer”, “Desvelo de amor” y el clásico “Corazón partío” y espero que coreen y bailen toda la noche en un lugar tan emblemático como lo es el Vivo Beach Club”, manifestó el querendón de nuestra isla, Manny Manuel.