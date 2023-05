Fotos: Dayanara Torres se convierte en la reina del Capitolio

Por los 30 años desde que ganó la corona de Miss Universo, Dayanara Torres, recibió un homenaje en el Capitolio de la mano del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández en una ceremonia que se llevó a cabo el jueves.

Sus dos hijos, Christian y Ryan Muñiz, producto de su relación con el salsero Marc Anthony también fueron parte de la ceremonia.

La reina de belleza también recibió un homenaje en el día de ayer en la Fortaleza por parte del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

La actual Miss Puerto Rico Universe, Ashley Ann Cariño, también fue parte del homenaje.

“Hoy nos reunimos aquí para rendir homenaje y reconocer la belleza incomparable de esa excepcional mujer. Nos encontramos ante una figura que ha dejado una huella imborrable en el corazón de nuestro pueblo, en el mundo del espectáculo y en nuestras comunidades. Su presencia, carisma y talento han cautivado a millones de personas alrededor del mundo, y me place poder celebrar y destacar sus logros. Cuando hablo de su belleza, no me refiero únicamente a sus atributos físicos, sino a su genuina luz interior que irradia frente a todos los que ha tocado en su vida. Dayanara Torres personifica esa belleza en todas sus dimensiones. Natural de Toa Alta, es una gran embajadora de la Isla del Encanto y de nuestra cultura y tradición”, dijo el gobernador acompañado Torres y sus seres queridos.

Nacida el 28 de octubre de 1974 en Toa Alta, Puerto Rico, a los 18 años Torres Delgado se convirtió en la tercera Miss Universo puertorriqueña. Al finalizar el año de su reinado y entregar la corona en Manila, Filipinas, conquistó la teleaudiencia de ese país, donde trabajó como conductora de programas de televisión y fue protagonista de 12 películas. Además, ha actuado en películas junto a William Forsythe, Tony Danza y Lin-Manuel Miranda, entre otros. Como parte de su labor social, participó del concurso televisivo ‘Mira Quien Baila’ ganando una donación de $55 mil para el Hospital San Jorge en Puerto Rico y en el 2019, a raíz de su diagnóstico de cáncer de piel, educó a la población sobre esta enfermedad.