Burbu se la deja caer a quienes critican la letra de su nuevo tema

La animadora Angelique Burgos “Burbu” lanzó su nuevo tema ‘Cheesecake’ donde una vez más se adentra al género urbano, pero esta vez con un tema en solitario.

Sin embargo, tras el estreno del tema, muchas personas han criticado el contenido de la letra por considerarlo “explícito”. Ante esto, Burgos respondió a los comentarios en el programa radial ‘El Despelote’.

“Le saqué punta a lo que es la sensualidad, ustedes saben de dónde yo vengo, mi trayectoria y demás, hay cosas que uno va a apretando y ajustando pero el sex appeal está ahí hasta que se vaya, lo uses o no”, expresó en una conversación con sus compañeros de programa Rocky The Kid e Iván Colón “El Giga”.

La animadora también aseguró que se está disfrutando el momento y que no se estará retirando de los medios de comunicación para dedicarse a la música.

“Las artes se entrelazan entre sí y podemos hacer cosas, me llegó la oportunidad. Otra esquina en las mismas artes, me lo estoy vacilando y ustedes saben que lo urbano está bienvenido, no es una letra Ricardo Arjona, porque hay gente que dice: -esa letra-, mire señores, eso es lo que es, lo hace todo el mundo, es un vacilón y no es para que se lo lleven a pecho. Es la misma Burbu, el mismo vacilón, mi esencia, pero aprovechando esa esquinita”, fue parte de lo que expresó.

Burgos se vuelve a adentrar en el mundo urbano con el nuevo tema que estrenó a través de la plataforma “La Música” que pertenece a Spanish Broadcasting System (SBS) empresa para la cual trabaja.

El video musical muestra a la animadora en una cocina confeccionando el postre al mismo tiempo que deja soltar la lírica del tema que hace referencia a varios artistas como Ricky Martin y Zuleyka Rivera.

“Llegó el poder de la semana, no te duermas”, dice parte de la letra interpretada por la también locutora de El Despelote de La Nueva 94.

Uno de los primeros temas de “Burbu” fue “Durísimo Remix”, tema con el cual hizo su debut en el género urbano con el influencer Maiky Backstage. Además, lanzó un sencillo en solitario titulado “Dame de eso” junto a Químico Ultra Mega, video que fue filmado en la República Dominicana.

Mira el video aquí