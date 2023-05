Este fue el mensaje de Francisca Lachapel para Clarissa Molina tras la ruptura con su pareja

Un romance bastante polémico fue el que tuvo Clarissa Molina y Vicente Saavedra. Ambos ya habían oficializado un compromiso donde ella precisamente no soltaba su anillo, pero en recientes eventos públicos fue evidente que la presentadora ya no usaba la significativa roca. Desde entonces los rumores no pararon. Para darle una alto a la situación, la misma Clarissa confirmó la noticia por sus redes sociales. Tras este duro momento, su amiga dominicana Francisca Lachapel tendió su mano y envió un mensaje de apoyo a su paisana.

Tener el apoyo de sus seres queridos y amigos ha sido clave para que Clarissa Molina siga su rumbo y supere esta ruptura, por eso su amiga Francisca, le envió sus palabras:

“Clari te mandamos un besos, te queremos muchísimo y además que nunca se te olvide que Dios siempre nos pone donde debemos estar y pues si esto ha pasado es porque es lo mejor para los dos así que un beso”, agregó la presentadora de ‘Despierta América’.

La dominicana ha llevado este tema de su separación con mucha prudencia. Aún no hay una declaración oficial sobre la causa del rompimiento como novios, sin embargo en diversos programas de farándula inclinan que el motivo va relacionado a los problemas legales en los que se encuentra Saavedra, quien era el exmanager de Ozuna quien A los 16 años, su espíritu emprendedor y su pasión por la música lo impulsaron a buscar oportunidades dentro de la industria del entretenimiento.

No ha sido fácil para él ya que se ha visto inmiscuido en diversos conflictos por medio de su trabajo.

#ElRinconDelChisme | "Ahora mismo hay un amor de familia": Clarissa Molina habla sobre el fin de su compromiso con Vicente Saavedra#ArteyMedio #Telesistema11 #ClarissaMolina #VicenteSaavedrahttps://t.co/D5XrPWOGDj — Arte y Medio (@arteymediord) May 23, 2023

La ex Miss Belleza Latina informó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales. Sus amigos de ‘El Gordo y la Flaca’, la apoyaron y le brindaron todo el ánimo para continuar su vida destacándose como hasta ahora.