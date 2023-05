Camila regresa a los escenarios luego de una década

“Supe que esto iba a volver a pasar, que volveríamos a estar juntos”, dijo Mario Domm con lágrimas en exclusiva a Billboard Español tras dar a conocer del retorno de Camila a los escenarios luego de separarse hace 10 años.

“Fugitivos”, el primer sencillo del trío mexicano tras una década alejados del mundo artístico, donde describe el sentimiento que guardan sus integrantes de estar juntos otra vez.

Románticos

“Para empezar de nuevo nunca es tarde”, reza una de las baladas que sirve de carta de presentación para Mario Domm (voz y piano), Samo Parra (voz) y Pablo Hurtado (guitarra) en este segundo aire que empieza a vivir el trío que se juntó en enero.

Canciones como “Mientes” y “Aléjate de mí” se catapultaron junto a este trío mexicano y que ahora se juntó nuevamente para lanzar este tema musical.

El trío ahora se junta nuevamente

Camila en el 2013 se convirtió en dúo con la salida de Samo, y luego de varias giras, cuatro álbumes de estudio y el reconocimiento de la industria musical como uno de los proyectos más exitosos durante la primera década de los 2000.

Mientras que Samo debutó como solista y lanzó dos álbumes en estudio, Inevitable (2013) y Eterno (2017), y uno más en vivo en 2015, Me Quito El Sombrero.

“Fugitivos” se lanzó el 31 de marzo con el sello de Sony Music Latin, colocando nuevamente al trío mexicano en el Top 10 del Latin Pop Airplay de Billboard, saltando del puesto No. 23 al No. 9 en la lista del 22 de abril. Actualmente pasa su segunda semana en el No. 5. Es su primer top 10 desde 2014, y el primero también tras el regreso de Samo.