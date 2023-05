Reconocen a Dayanara Torres por los 30 años de su coronación como Miss Universo

En el marco de la celebración de los 30 años de haber sido coronada como Miss Universo, la exreina de belleza, modelo y actriz puertorriqueña Dayanara Torres fue reconocida este martes en el Salón de los Espejos de La Fortaleza.

“Hoy nos reunimos aquí para rendir homenaje y reconocer la belleza incomparable de esa excepcional mujer. Nos encontramos ante una figura que ha dejado una huella imborrable en el corazón de nuestro pueblo, en el mundo del espectáculo y en nuestras comunidades. Su presencia, carisma y talento han cautivado a millones de personas alrededor del mundo, y me place poder celebrar y destacar sus logros. Cuando hablo de su belleza, no me refiero únicamente a sus atributos físicos, sino a su genuina luz interior que irradia frente a todos los que ha tocado en su vida. Dayanara Torres personifica esa belleza en todas sus dimensiones. Natural de Toa Alta, es una gran embajadora de la Isla del Encanto y de nuestra cultura y tradición”, dijo el gobernador acompañado Torres y sus seres queridos.

Nacida el 28 de octubre de 1974 en Toa Alta, Puerto Rico, a los 18 años Torres Delgado se convirtió en la tercera Miss Universo puertorriqueña. Al finalizar el año de su reinado y entregar la corona en Manila, Filipinas, conquistó la teleaudiencia de ese país, donde trabajó como conductora de programas de televisión y fue protagonista de 12 películas. Además, ha actuado en películas junto a William Forsythe, Tony Danza y Lin-Manuel Miranda, entre otros. Como parte de su labor social, participó del concurso televisivo ‘Mira Quien Baila’ ganando una donación de $55 mil para el Hospital San Jorge en Puerto Rico y en el 2019, a raíz de su diagnóstico de cáncer de piel, educó a la población sobre esta enfermedad.

“Más allá de los aplausos y sus éxitos, Dayanara Torres ha demostrado ser una persona auténtica y humilde. Siempre ha mostrado su orgullo hacia sus raíces, ya que su amor por Puerto Rico y su compromiso con su gente son un ejemplo a seguir para todos nosotros. Hoy, al reconocer la belleza de Dayanara Torres, también celebramos su resiliencia y su espíritu inquebrantable. A través de los altibajos de la vida, ella ha demostrado que la verdadera belleza no se desvanece con el tiempo, sino que crece y se fortalece”, destacó el gobernador quien le entregó un Reconocimiento del Estado.

Por su parte, Dayanara Torres, quien estuvo acompañada de sus familiares y seres queridos, comentó visiblemente emocionada, que “llegar a Puerto Rico para celebrar esta semana se ha convertido en uno de los momentos más importantes de mi vida y no es solo por el hecho de celebrar, porque como boricuas nos encanta celebrar, sino por el significado que conlleva. Puerto Rico, vivo agradecida, bendecida por Dios por tantas bendiciones que me ha podido dejar vivir, por cada persona que puso en mi camino en el momento correcto, por mi pueblo de Toa Alta y su gente que con tanto sacrificio me apoyaron, pero en especial le agradezco a Dios por el cariño del pueblo, de ustedes”, añadió.

En el evento de reconocimiento también estuvo presente el alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto.

Celebrará con su gente

La eterna Miss Universo, Dayanara Torres, invitó a todos sus seguidores a celebrar junto a ella los 30 años. A través de sus redes sociales, compartió la invitación para celebrar el evento que se llevará a cabo el domingo 28 de mayo en la plaza de su pueblo Toa Alta a las 12:00 del mediodía.

“Celebremos juntos esta fecha tan importante para todos nosotros! Allá nos vemos!”, expresó Torres en sus redes sociales.

Además, recordó un trago típico de su pueblo al cual nombraron el “Dayanara Drink” en su honor tras haber ganado la corona. El mismo se preparaba con ‘Blue Curazao’ por el color de sus ojos, piña por ser del Barrio Piñas y Bacardí o Don Q.

La beldad se convirtió en una de las Miss Puerto Rico más consentidas por el pueblo tras representar a Toa Alta en la edición de 1993 y, posteriormente, coronarse como Miss Universo en la Ciudad de México.