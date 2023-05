Gala de apertura de ‘Disney On Ice: 100 Years of Wonder’ en Puerto Rico ya tiene fecha

Frozen. Disney On Ice: 100 Years of Wonder. (Suministrada.)

En sus más de tres décadas presentándose en Puerto Rico, Disney On Ice ofrece una gala de apertura para el público en general, la cual este año se realizará el 2 de agosto.

El evento tiene $5 de descuento para el público general, dando la oportunidad de que más familias puedan asistir.

Boricua gana $35 mil en un episodio de “RuPaul’s Drag Race: All Stars 8″

Este año Disney On Ice: 100 Years of Wonder se presentará en el coliseo Roberto Clemente de San Juan, del 2 al 13 de agosto de 2023.

En Disney On Ice: 100 Years of Wonder, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald y Goofy prepararán el escenario para una aventura llena de historias memorables de Disney. El público se unirá a Mirabel mientras intenta salvar la Casita y descubre que todas las personas tienen poderes, mágicos o no, y que ser fieles a sí mismas es lo que las hace especiales. Las familias podrán ver cuán lejos va Moana al embarcarse en un viaje lleno de acción junto al valiente semidiós Maui para salvar su isla y encontrar su propia identidad. La audiencia también se unirá a Anna, Elsa y Olaf, el muñeco de nieve, en una aventura para proteger su reino. También, se sumergirá bajo el mar con La Sirenita, se enredará con Rapunzel mientras sale a explorar el mundo y verá cómo Bella enseña audazmente a la gran Bestia el poder del amor. Los fans descubrirán el coraje, la determinación y el corazón que son parte de ellos.

Los boletos de Disney On Ice: 100 Years of Wonder están a la venta en PRTIcket.com y en la boletería del coliseo Roberto Clemente.

Regresa el Disney On Ice-100 Years of Wonder

Disney On Ice-100 Years of Wonder se presenta este año únicamente, en el coliseo Roberto Clemente en Hato Rey, donde todo comenzó hace más de 30 años.

Y ahora, Famma Events, la compañía local de Disney On Ice de Feld Entertainment anuncia la apertura de la venta en la boletería del Coliseo a petición de las personas solicitaron la venta presencial debido a que no poseen una tarjeta de crédito o simplemente, son abuelos que desean llevar a sus nietos a disfrutar de este maravilloso espectáculo familiar y no poseen las destrezas tecnológicas necesarias.

De igual manera se realiza a través de pagina de PRTicket.com.Para aquellos que deseen comprarlas de forma presencial pueden visitar la boletería del Coliseo Roberto Clemente de 10 AM a 4 pm de lunes a viernes.