Festival Casals 2023 continúa esta semana con tremendos conciertos

El Festival Casals continúa esta semana con tremendos conciertos que prometen emocionar al público puertorriqueño. El reconocido clarinetista español Oskar Espina Ruiz acompañará a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR), este jueves, 25 de mayo, a las 7:00pm en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce (CBA). Para esta ocasión, la OSPR estará dirigida por el maestro Rafael Enrique Irizarry, director asociado de la orquesta. Mientras, el virtuoso pianista norteamericano Richard Goode se presentará el sabado, 27 de mayo, a las 7:00pm en la misma sala.

En el concierto de este jueves, la OSPR interpretará la pieza Tiempo sereno de Héctor Campos Parsi; Variaciones concertantes de Alberto Ginastea; y presentarán el estreno mundial del concierto para clarinete del compositor puertorriqueño Alfonso Fuentes.

“Le prometí a los árboles caídos por el embate del Huracán María que le escribiría una obra sinfónica. A días de esta devastación, me encontraba en las noches componiendo este concierto utilizando una linterna de cabeza, papel, lápiz y un planito de baterías, ya que no hubo servicios de electricidad ni agua por meses. Me sentía confundido, triste, circular. En esta obra plasmé mis emociones, llantos y contradicciones. Componerla me ayudó a levantar. Podrán disfrutar de todas estas emociones en su estreno mundial con una interpretación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la batuta del maestro Rafael Enrique Irizarry, acompañados por afamado solista de clarinete vasco Oskar Espina Ruiz, este jueves 25 de mayo, en el Festival Casals”, expresó Fuentes.

Alfonso Luis Fuentes Colón es un reconocido compositor, pianista, poeta y educador puertorriqueño. Escribe música para solistas, conjuntos de cámara y orquestas sinfónicas. Sus recitales como pianista complementa elementos del jazz y la música tropical con la música clásica, reflejando una evidente influencia de Puerto Rico y el Caribe.

Por su parte, Espina Ruiz tuvo su primera formación musical a temprana edad en su natal España, tocando instrumentos populares vascos, flauta y tambor. Luego siguió la formación como clarinetista y actuó desde los dieciséis años con la Sinfónica de Bilbao, como suplente más joven. En 1991, llegó a la ciudad de Nueva York para continuar sus estudios de clarinete y más tarde ganó los principales premios de clarinete en los concursos internacionales Artists International y Olga Koussevitzky. Actualmente es un solista de gran prestigio mundial, descrito por la prensa como un “solista magistral” y un “clarinetista de gran expresividad”. Además de ciudades en España y Estados Unidos, se ha presentado con orquestas en San Petersburgo, Moscú, Tokio, Beijing, Shanghái, Hong Kong, Asunción, entre otras.

Los conciertos continúan con la esperada presentación de Richard Goode el sábado 27. Para esta velada, el afamado pianista interpretará un programa de tres potentes piezas de Ludwig van Beethoven. Estas obras son el Seis bagatelas del Op. 119; la sonata para piano núm. 30, Op. 109; y las 33 variaciones sobre un vals de Diabelli, Op. 120.

Goode ha sido aclamado por crear música con un tremendo poder emocional, profundidad y expresividad, y ha sido reconocido en todo el mundo como uno de los principales intérpretes de música clásica y romántica de la actualidad. Es uno de los favoritos del público en distintas ciudades de Estados Unidos y en todo Europa. Ha realizado más de dos docenas de grabaciones a lo largo de su exitosa trayectoria. Su conjunto de 10 CD del ciclo completo de sonatas de Beethoven, el primero de un pianista nacido en Estados Unidos, fue nominado para un Grammy y se ha clasificado entre las grabaciones más importantes de este repertorio.

El festival sigue la próxima semana con los conciertos del guitarrista cubano René Izquierdo, el violonchelista danés Jonathan Swensen y el gran cierre con la famosa ópera “Porgy and Bess”, dirigida por el reconocido director brasileño Fabio Mechetti y con la participación de la soprano puertorriqueña Melba Ramos y el barítono Eric McKeever.

Los boletos para todas las presentaciones están disponibles en la boletería del CBA y en ticketera.com