Adamari López sigue festejando sus 52 años

El pasado jueves, la actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, Adamari López, cumplió 52 años, pero los festejos siguen este fin de semana y de la forma más especial.

Desde la tarde del viernes y la mañana de hoy, la también empresaria ha compartido en sus redes sociales cómo sus amigos más cercanos y su hija la sorprendieron con una fiesta.

Al estilo de Mamma Mia, la boricua sigue celebrando su natalicio acompañada de Cynthia Torres, Carlitos Pérez, Johnny Lozada y Chiquibaby, quienes le organizaron un compartir a bordo de un yate, dejando ver la gran complicidad que tienen.

Los amigos de Adamari hicieron todo un plan para que no sospechara de nada e incluso la llevaron con los ojos vendados hasta el lugar de la celebración. Una vez en el barco, fue sorprendida con muchos detalles personalizados de cumpleaños como vasos y camisas.

Adamari López Así se dejó consentir la conductora (Instagram)

Adamari López Esto detalles hicieron especial el festejo (Instagram)

Adamari López celebró el Día de las Madres surfeando en California

Adamari López celebró el pasado domingo el Día de las Madres surfeando en Santa Mónica, California, junto a su hija.

En un video publicado a través de sus redes sociales, la humacaeña relató que decidió sorprender a Alaïa con la dinámica para continuar creando memorias juntas.

“No hay mejor felicidad para mí que no sea celebrar que la tengo a ella y hacer cosas que a ella le gustan, entonces nos vivimos hasta aquí”, dijo la comunicadora, quien el pasado mes de abril anunció su salida del programa “Hoy Día”, que se transmite con Telemundo, tras 11 años laborando para la empresa.

De igual manera, López precisó que esta es la segunda ocasión en que ambas entran al agua para practicar el deporte del surf, que consistente en mantenerse en equilibrio encima de una tabla especial que se desplaza sobre la cresta de las olas.

“Estoy bien... lista para hacer más (...) ¿Sabes que me gusta de Alaïa? Que ella es perseverante y no se da por vencida. Ella me empuja a mi hacer cosas que yo jamás pensaría hacer. Ella es mi motor de vida”, indicó la boricua.

La conductora ha sorprendido a todos con su transformación física de los últimos años y es que incluso algunos afirman que “ha rejuvenecido”. De hecho, en 2019, se propuso el reto de cambiar sus hábitos, no sólo para bajar de peso, sino para mejorar su salud física.