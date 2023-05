VIDEO: Marc Anthony celebra los logros de su hijo

El cantante de salsa Marc Anthony celebró este jueves los logros de su hijo Cristian Muñiz.

A través de redes sociales, el cantante compartió varias fotos y videos de la graduación. En las imágenes, aparece junto a su hijo Ryan Adrián Muñiz, la exreina de belleza Dayanara Torres, y Cristian Muñiz.

“Amo a mis hijos hasta la luna y de vuelta. Hoy podemos celebrarte”, escribió Marc Anthony en la publicación que realizó.

Por su parte, Torres se mostró emocionada por la graduación de su hijo mayor y le dedicó un emotivo mensaje.

“Mi Kitian you did it! TODO lo que te propones lo logras, con sacrificio, esfuerzo y dedicación! Te mereces cada Bendición que recibes... Your talent it’s beyond words... You have it all y el Mundo es tuyo! Te Amoooo (sic.)”, escribió Torres junto a una foto que compartió con sus seguidores.

“Es un honor verte crecer y convertirte en el joven inteligente, amoroso y talentoso que eres. Eres exactamente como te soñé...¡Eres tan increíble mi Kitian!”, añadió.

El joven se graduó de la universidad privada The New School en la ciudad de Nueva York.

Cristian Muñiz es hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres.

Hijo mayor de Dayanara y Marc Anthony firma sus primeros libros de cómics en el ‘Puerto Rico Comic Con’

La exreina de belleza también se mostró emocionada por la participación de Cristian Muñiz en el Puerto Comic Con, celebrado el pasado mes de abril en el Centro de Convenciones, de Miramar.

Muñiz compartió con los asistentes y firmó sus primeros libros de cómics. El mismo se titula “Oro: El Coquí Dorado”.

“No saben el orgullo que siento de ver a mi Cristian rodeado de tanto AMOR y firmando sus primeros Comic-books”(sic.), escribió Torres junto a un vídeo que colgó en sus redes sociales.

La Miss Universo 1993 añadió que: “Gracias @mredgardonyc y fam por hacerlo parte de la Gran Familia de La Borinqueña Comics! Gracias a todos los que llegaron a verlo, primo Christian, Ylde & Meme y por supuesto su abuela Lela, que más orgullosa no puede estar!”.