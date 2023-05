Miley Cyrus a Vogue: “La terapia de movimiento ocular realmente me ayudó”

Miley Cyrus confesó a British Vogue que tiene un año en terapia de movimientos oculares. La cantante, de 30 años, actualmente está saliendo con el músico Maxx Morando, pero en 2020 anunció su divorcio con el actor Liam Hemsworth.

¿Qué es EMDR? La terapia que ayudó a Miley

Esta situación con su exesposo la llevó a trabajar al lado de “curanderos increíbles” como parte de su proceso. “Hice mucho EMDR. Es muy útil”, le dijo a British Vogue. “Esencialmente, eliminas las sensaciones físicas asociadas con estos recuerdos dolorosos. El EMDR realmente me ayudó”.

La terapia de movimiento ocular, también conocida como EMDR, hace que a través de movimientos oculares las personas puedan eliminar situaciones traumáticas y tratar los trastornos que las malas situaciones causaron en la persona.

Su inspiración es Nicki Minaj, Britney y Madonna

Miley agregó que se encuentra “sobria”y que ahora sale solo con “hombres homosexuales” como parte de su obsesión por el ejercicio.

“Así que vienen y hacemos una clase completa basada en Nicki Minaj o tenemos una serie de Britney”, continuó. “Tengo una serie de Madonna de Vogue, que está haciendo toda la coreografía”.

“Pongo mi salud mental y física antes que un cheque”

También contó que le han pedido consejos sobre acondicionamiento físico: “De hecho, tuve la idea de hacer una especie de comedia de bienestar, que básicamente era yo diciendo: ‘Soy Miley Cyrus y soy una estrella del pop y no puedo decirte qué comer o qué suplementos tomar porque no he visto tu trabajo”.

Le dijo a Vogue que ahora se preocupa más por sí misma: “Pongo mi salud mental y física antes que un cheque de pago. Liberé espacio para estar con amigos y familiares haciendo lo que amo, que es hacer ejercicio, comer bien, aprender formas de mejorar mi vida, dedicarme a las prácticas y protocolos diseñados específicamente para mí”.