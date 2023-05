Explayboy Karen McDougal revela detalles sobre su relación con Donald Trump

Karen es una explayboy que asegura haber tenido una relación amorosa de 10 meses con Donald Trump en 2006 y recientemente reveló los detalles. Esta no sería la primera aventura en la que se ve vinculado Trump, pues Stormy Daniels confesó que fue su amante antes de convertirse en mandatario.

Karen McDougal y Donald Trump, ¿enamorados?

Karen McDougal le contó a Daily Mail que Trump en su relación fue real y cariñoso. La mujer, de ahora 52 años de edad, tenía un ingenio que llamaba la atención de cualquiera.

El portal inglés le preguntó cómo se siente acerca de que el expresidente niegue su aventura de diez meses: “Su gente lo ha negado, pero él nunca lo ha negado. Un reportero le preguntó: ‘¿Tuviste una aventura con Karen McDougal?’ y todo lo que dijo fue: ‘No he hecho nada malo’. Sabe que estoy diciendo la verdad”.

McDougal: “Yo lo terminé”

Mientras que el empresario negó la relación con Stormy Daniels y la llamó “cara de caballo” y “una estafa total”, nunca ha dicho nada despectivo sobre Karen, explica Daily Mail.

McDougal insistió en que no fue una aventura, sino que realmente estaban enamorados. “Estaba enamorada de él. Él estaba enamorado de mí. Lo sé porque me lo dijo todo el tiempo. Él decía ‘Eres mi bebé y te amo’. Me mostró a sus amigos”.

Y confesó que ella terminó con él: “Me retratan como la mujer descontenta, pero no soy esa mujer. Yo lo terminé”. “Un miembro de la familia vino a la ciudad y fuimos a un bar y conocí a un hombre encantador llamado Bruce”.

Relación con Bruce Willis en 2007

A quien se refiere Karen es Bruce Willis, hombre con el que fue fotografiada tomada de la mano durante unas vacaciones en Italia en 2007 y con quien mantuvo una relación de seis meses.