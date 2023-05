Se van con el barato: 5 millones compran plan de Netflix con anuncios a $6.99

La plataforma de streaming, Netflix reportó que sus acciones subieron más del 10% cuando registraron cinco millones de clientes que se inscribieron en su nuevo plan que incluye publicidad.

Se registraron millones de usuarios con nuevo plan

“En el primer evento inicial de Netflix el miércoles, la compañía anunció que había registrado casi 5 millones de usuarios activos mensuales globales luego de su presentación inicial a principios de noviembre de 2022 en 12 países, incluido EEUU. El plan publicitario es en un televisor y la edad promedio del espectador es de 34 años”, expresó Variety en su portal web.

Aunque Netflix no explicó a detalle la publicidad que están implementando, la cifra de los cinco millones motivó a los inversores: “Recién estamos comenzando”, dijo Peter Naylor, vicepresidente de ventas de publicidad de Netflix.

¿De qué trata Netflix Basic With Ads?

Netflix Basic With Ads es un plan que se lanzó en Estados Unidos, el pasado 3 de noviembre, teniendo un precio para el usuario de $6,99 mensual; esto es un 30 por ciento menos que el plan Basic regular sin anuncios, que tiene un costo de $9,99 por mes.

Netflix Basic With Ads se encuentra disponible en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Corea del Sur, España, Reino Unido y EEUU.

Próximos estrenos de Netflix

En el evento virtual, Netflix anunció que lanzarán en otoño la última temporada de The Crown, Fall of the House of Usher, Squid Game: The Challenge y la quinta temporada de Love Is Blind.

También anunciaron la renovación de Virgin River en su sexta temporada y la temporada 3 y 4 de Ginny & Georgia. Sin embargo, no dijeron ninguna novedad sobre la huelga de escritores de WGA que se presenta actualmente y de la que se han visto afectada varias series.