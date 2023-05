Qué dijo Arnold Schwarzenegger sobre un probable regreso de “Terminator”

Arnold Schwarzenegger es una de las figuras más importantes de Hollywood, siendo la saga de películas de “Terminator” la que lo posicionó como uno de los actores favoritos del público.

Ahora, el famoso fue cuestionado sobre la posibilidad de un regreso con esta historia.

¿Volverá Arnold Schwarzenegger con “Terminator”?

Recordemos que Arnold ha sido protagonista en cuatro de las cinco películas que forman parte de la saga, siendo la más reciente “Terminator: Dark Fate”, estrenada en 2019.

El actor decidió alejarse de este tipo de producciones, debido a que se enfocó en otros proyectos.

Desde el punto de vista de Schwarzenegger, ya no es necesario que aparezca en otra cinta, pues aunque la historia no se ha terminado, él ya no es indispensable para su desarrollo.

“La franquicia no está acabada. Yo he terminado. Recibí el mensaje alto y claro de que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente cuando se trata de Terminator. Alguien tiene que venir con una gran idea. ‘Terminator’ fue en gran parte responsable de mi éxito, así que siempre lo miraría con mucho cariño. Las tres primeras películas fueron geniales. En la cuarta (’Salvation’) no participé porque era gobernador. Luego, la cinco (’Genisys’) y la seis (’Dark Fate’) no cerraron el trato en lo que a mí respecta. Lo sabíamos de antemano porque no estaban bien escritas”, expresó el actor.

¿Habrá nueva película de “Terminator”?

Cabe mencionar que los fans piden que se haga una nueva cinta; incluso, James Cameron ha manifestado su interés por continuar con la franquicia.

Aunque el famoso cineasta asegura que le daría otro enfoque, dejando de lado los robots, y adentrándose en la Inteligencia Artificial.

“Si hiciéramos un reboot de ‘Terminator’ para intentar volver a lanzar la franquicia, algo de lo que estamos hablando pero sin que nada se haya decidido, haría que fuera mucho más sobre el lado de la inteligencia artificial en lugar de sobre robots malos volviéndose locos”, dijo Cameron en una ocasión.