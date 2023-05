¡Por más de $15.7 millones! Venden lujosa residencia de Yadier Molina al estadounidense Jake Paul

La venta de la lujosa residencia del exreceptor de los Cardinales de San Luis, Yadier Molina, rompió récord en la urbanización The Legacy At Dorado Beach East, ubicada en el municipio de Dorado.

Hija del productor Angelo Medina buscará coronarse como Miss Universe Puerto Rico 2023

Jacky Fontánez explica la marca que tiene en su cuello

De acuerdo al portal ComparablesOnline, la casa de Molina fue vendida al influencer estadounidense Jake Paul por 15,750,000 dólares.

La exclusiva propiedad fue construida en el año 2021 y cuenta con 4,800 metros cuadrados.

El pasado primera de mayo, Metro Puerto Rico publicó que el deportista estaba separado y se encontraba en proceso de divorcio de su esposa Wanda Torres.

La pareja proceó tres hijos y estuvieron juntos por 17 años.

Fotos de la lujosa propiedad:

Lujosa casa en Dorado, que era de Yadier Molina, fue vendida a Jake Paul. Lujosa casa en Dorado, que era de Yadier Molina, fue vendida a Jake Paul. (Caribbean Realty.)

Lujosa casa en Dorado, que era de Yadier Molina, fue vendida a Jake Paul. Lujosa casa en Dorado, que era de Yadier Molina, fue vendida a Jake Paul. (Caribbean Realty.)

Venden lujosa residencia en Dorado al estadounidense Jake Paul. Venden lujosa residencia en Dorado al estadounidense Jake Paul. (Caribbean Realty.)

EXCLUSIVA: Separados Yadier Molina y su esposa Wanda Torres. El Nalgorazzi tiene los detalles

Por: Fernan Vélez

Corillo, esta no la veía venir. Me enteré durante el Clásico Mundial, cuando una fuente me escribió por DM de Instagram (nalgorazzi) y no lo podía creer. No quise publicarlo en ese momento, primero para averiguar más info., corroborar y para no salir con algo negativo, bien “party pooper”, durante la algarabía y orgullo patrio que teníamos con el Clásico. Me iban a caer chinches. A mediados de abril me escribió otra fuente con más detalles y este pasado weekend lo confirmé finalmente con una persona muy allegada a la pareja.

Lamentablemente, nuestro futuro Hall of Fame, el exreceptor de los Cardenales de San Luis en Grandes Ligas y dirigente de Puerto Rico en el Clásico Mundial, Yadier Molina y su esposa Wanda Torres, están separados y rumbo al divorcio tras 17 lindos años de matrimonio y 3 hijos. Amos se casaron en el 2006 y a los 10 años de matrimonio celebraron con tremendo party en el Ritz Carlton de Dorado.

“Están separados y viviendo un tiempo crítico en la relación. Están bregando y tratando de salvar todo por sus hijos”, me aseguró la fuente, que los conoce bien. “No hay marcha atrás”, me aseguró otra fuente.

Me imagino debe ser bien difícil. Wanda ha estado con Yadi durante casi toda su carrera profesional en Grandes Ligas. Yadi se retiró el año pasado. Y no me quiero imaginar lo devastados que deben estar los hijos con solo la idea de que sus papás se vayan a divorciar. Mis oraciones con todos ellos en la familia.