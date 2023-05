Khloé Kardashian se enoja y aclara que no volvió con Tristan Thompson: “Es agotador”

Khloé Kardashian amaneció muy enojada con sus fanáticos, quienes aseguraron que ella había regresado con su ex Tristan Thompson.

Khloé pide que dejen de decir que regresó con Tristan

“Dejen de impulsar esta narrativa. Es agotador. Pero supongo que ustedes continuarán la narrativa que quieran independientemente de lo que diga, así que cuál es el punto”, comentó en una publicación de Instagram el martes.

Para ella es “agotador” seguir explicando que no regresó sentimentalmente con Thompson. “La mayoría [de la gente] está atrapada en creer las mentiras porque es la narrativa que quieren alimentar. Divertirse…. Algunas cosas son tan simples como parecen”, escribió.

Kardashian comparó la situación con la ex pareja de su hermana

“Un miembro de la familia que apoya a otro miembro de la familia ESPECIALMENTE durante un momento difícil en la vida”.

Khloé, de 38 años, dio un ejemplo porque “siempre apoyará” a Scott Disick, ex pareja de su hermana Kourtney.

“Él es mi hermano. Simplemente no está en un escenario de la NBA. Triste nuevo mundo, si no hay fotos, la gente piensa que realmente no sucedió, pero sí, veo a Scott a menudo. Algunas cosas realmente son como son. ❤️”, finalizó.

¿Cómo nacieron los rumores entre Khloé y Tristan?

La creadora de Good American escribió esto luego que se rumoreara que aparentemente había regresado con el jugador de basquetbol. El rumor nació cuando su hermana Kim Kardashian animó a Tristan en el juego del pasado viernes en Los Ángeles.

Recordemos que Kim y su hija North West apoyaron a Tristan Thompson con una pancarta en uno de los juegos de semifinales de la NBA. El lindo gesto de Kim causó que se especulara en redes sociales que Khloé haya regresado con su ex.