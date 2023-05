Anuel dice que es víctima de acoso y que crearon una campaña en su contra

La polémica que ha desatado Anuel contra Feid sigue su rumbo y es que nuevamente usó sus redes sociales para hacer referencia al colombiano, esto por medio de sus historias en Instagram.

Según lo escrito por el cantante puertorriqueño, hay una campaña que lo señala de acosador y que esta viene de parte de la supuesta pareja de Karol G. De acuerdo a lo escrito por el intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’, el único que ha sufrido de acoso es él, esto ante los éxitos que popularizó la cantante tiempo atrás que iban dirigidos hacia él.

“Ja ja ja ahora estás mandando hacer campañas de acoso con tu equipito ah cabr@n acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado noticia por noticia y canción por canción. la reina me arrastró je je y lo vio el mundo entero... pero ella y yo hace tieeemmpoo ya hablamos eso y quedamos súper bien”, escribió en primera instancia Anuel.

Indicó que nada de lo que está ocurriendo en la actualidad es promovido por Karol G, sino por el “celoso”, a quien ya llamó así días antes cuando la cantante de ‘Provenza’ lo bloqueó de las redes sociales, y pidió a sus seguidores estar al pendiente de lo que ocurre.

“Así que fanáticos, no se dejen engañar de nadie, ni de nada, esa campañita de acoso, esas noticias no vienen de la reina... eso es ustedes ya saben quién celoso o con su equipito que la mandó a hacer, eso no es la reina no se dejen engañar en las redes”, agregó Anuel

Por último, precisó que tanto él como Karol G limaron asperezas en buenos términos y que esto ocurrió antes de que saliera la última estocada de la paisa que fue la colaboración con Shakira.

“Y cuando digo que hablamos y quedamos súper bien fue que hablamos y ambos nos disculpamos por todo y seguimos nuestros rumbos. Y todo eso fue antes que saliera ‘TQG’ que ya estaba grabada. No se dejen manipular los amo”, finalizó Anuel.