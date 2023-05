Abre al público el cine remodelado de Las Piedras, listo para ver “Fast X”

Durante el día de hoy estará reabriendo al público el totalmente remodelado cine “Las Piedras Cinemas” listo para el estreno de la nueva película de Fast & Furious, Fast X.

La remodelación incluye tres nuevos conceptos en salas Premium que hacen diferente la experiencia de ir al cine: una sala CXC, una sala 4D y dos salas VIP. También, es la primera vez que Caribbean Cinemas incluye salas VIP dentro de un cine tradicional, tendencia que se estará replicando en otras áreas de la Isla.

Todas las salas de Las Piedras Cinemas tienen más espacio entre filas y son tipo estadio. Además del amplio y cómodo lobby, el cine tiene cocina con un variado menú, área para sentarse a consumir y la nueva concesión también tendrá un área con variedad de cervezas y vinos.

El cine, originalmente inaugurado en 2004, mantiene sus 10 salas, todas numeradas y ahora cuenta con proyectores láser que brindan mejor calidad de imagen con colores más intensos y definidos. Además, el lobby tiene enormes pantallas LED, un moderno Game Room con “bumper cars” y 2 salones para Cinema Cumpleaños completamente remodelados.

“Nos complace mucho llevar a Las Piedras y sus pueblos cercanos este tipo de cine con formatos de salas Premium tan variados, con nuevos ofrecimientos de comida y bebida en la concesión y sobre todo, un cine moderno para el disfrute de toda la familia. Las salas Premium y en especial, las salas de formato grande como las salas Liberty CXC con sonido Dolby Atmos, son las más solicitadas en toda la cadena y las primeras que se llenan pues los clientes ya saben que es donde mejor van a disfrutar las películas en estreno.”, expresó Robert Carrady, presidente de Caribbean Cinemas.

Durante el fin de semana de apertura, desde el jueves 18 al domingo 21 de mayo, todo el que compre una Coca Cola de 24 onzas recibirá un popcorn de 46 onzas gratis.

Algunas de las películas que se estarán presentando desde la apertura son: Fast X y Guardians of the Galaxy, y para el resto del verano, se esperan títulos como: The Little Mermaid, Spider-Man Across the Spider-verse, Transformers Rise of the Beasts, The Flash, e Indiana Jones, entre otras.

Las salas Premium se caracterizan por sus atributos:

• La sala Liberty CXC tiene una gigantesca pantalla, sonido Dolby Atmos, proyección laser y butacas en piel para mayor comodidad.

• Las dos salas VIP tienen cómodas butacas en piel reclinables con el toque de un botón, proyección láser y lo último en tecnología digital.

• La sala 4D- Emotion se caracteriza por los efectos que le permiten al expectador vivir una experiencia multisensorial logrando estimular los sentidos como: Visión, Audición, Olfato y Tacto. Sillas que se mueven, efectos de agua, viento, vibración, luces y hasta olor son algunas de las sensaciones que disfrutan los que visitan esta s