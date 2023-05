Adamari López revela qué come para mantenerse delgada y saludable

Adamari López ha experimentado en los últimos 3 años una sorprendente transformación física en la que perdió 15 kilos aproximadamente producto de su disciplina en el gimnasio, pero aún más en la alimentación saludable.

Decidió que era hora de priorizarse para ganar más salud y energía con la cual compartir con su hija, rendir en el trabajo y vivir plena, como ella misma declaró en entrevistas pasadas.

Adamari López La conductora disfruta cada instante junto a su hija (Instagram)

“Yo sentía que no podía como hacer las mismas cosas que hacía antes, no tenía energía, me sentía todo el tiempo cansada”, dijo.

Estas actitudes encendieron las alarmas y su ex, Toni Costa, que se dedica al entrenamiento físico, la impulsó a llevar mejores hábitos que han deparado en una curvilínea figura que despierta elogios.

Lo que come Adamari López para mantenerse en forma: se lleva críticas

A través de su perfil de Facebook, la ex presentadora de Telemundo explicó cómo es un menú en su día a día para no subir del efecto rebote y volver a recuperar el peso que perdió con mucho esfuerzo.

En la grabación se le ve sentada en la cocina disfrutando de su desayuno compuesto por una tostada, ya sea de pan normal o integral, con “un poquito de mantequilla” y “un huevito revuelto con jamón”.

Adamari López habló de su desayuno Mostró su menú diario (Adamari López/Facebook)

“Mi bebida favorita es una limonada y mientras tanto si no tengo mi bote de agua que lo voy rellenando”, dijo. A veces también varía su primera comida del día con panqueques con sirope sin azúcar.

No obstante, Adamari López fue muy enfática en que todo lo come en porciones pequeñas, como el arroz del almuerzo que lo agrega “solo para sentir que comí arroz, pero que no me voy a llenar el plato”, acompañado de proteína y ensalada.

“En la noche trato de comer una ensalada o algo también en porción pequeña”, agregó, afirmando que a veces no merienda pero cuando lo hace es con fruta o almendras.

Ante esto, los internautas reaccionaron enviándole crueles mensajes que ella no respondió. “Está obsesionada con su figura”, “Me parece que come muy poquito, como un pajarito”, “Para eso que no coma”, “Me como eso y quedo con hambre”, “Creo que más come su hija”, escribieron.