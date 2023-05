El motivo por el que Adamari López no puede volver a la televisión

Adamari López se encuentra en una nueva etapa de su vida, después de que dejó Telemundo, tras más de 10 años en la televisora.

Ahora, sus fans la quieren de vuelta, y hay varios rumores de que podría unirse a las filas de Univisión.

Aunque existe un motivo por el que López podría hacerlo.

¿Qué impide a Adamari López seguir con su carrera?

De acuerdo con revelaciones del programa “Chisme No Like”, la artista no podría irse a Televisa, debido a que su contrato con Telemundo continúa vigente hasta junio de 2023.

Luego que de termine, la famosa deberá seguir el proceso correspondiente, por lo que, tal vez, le tomé un poco más de tiempo.

La quieren de regreso en Televisa

Recordemos que la artista comenzó su carrera en México, en Televisa, formando parte de diversas producciones.

Así fue como se consolidó como una de las actrices favoritas del público, aunque luego de un tiempo se mudó a Miami, Florida, para incursionar en la conducción.

En una reciente entrevista con la revista “People”, el productor Carlos Bardasano externó que a Televisa le gustaría tenerla de vuelta.

Su salida de Telemundo

Según información del programa “Chisme No Like”, la artista fue informada que su contrato no se reconovaría.

Aunque, por medio de un video, se aseguró que fue una decisión tomada de común acuerdo.

“Ya no les acompañaré cada mañana, en la que ha sido mi casa, Telemundo, así llega a su fin este hermoso capítulo que viví; sin embargo, no todo termina… agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme”, expresó Adamari.

¿A qué se dedica ahora?

Ahora, la artista está enfocada en crear contenido para redes sociales, publicar diversos video, siguiendo las tendencias actuales.

También ha mostrado que sigue dedicada a hacer ejercicio, con algunas rutinas que comparte con todos sus fans.