Despiden a hombre ancla por insultar a compañera de trabajo

El hombre ancla de las noticias locales de la cadena ABC en Nueva York, Ken Rosato, fue despedido de su trabajo tras supuestamente referirse a la mujer ancla Shirleen Allicot con un insulto.

Según el medio Page Six, el hombre ancla se refirió a su compañera de trabajo con una palabra de cuatro letras que es un insulto a hacia las mujeres en inglés. Esto sucedió mientras el hombre ancla tenía su micrófono encendido, aunque estaba fuera del aire.

Sin embargo, hasta el momento la cadena ABC no se ha expresado sobre lo ocurrido. Mientras que un representante del periodista no confirmó ni negó al medio estadounidense si este se refirió a la mujer con la palabra considerada un insulto.

El portavoz del periodista también negó especulaciones de que el presentador realizó insultos raciales.

“Ser despedido por cualquier insulto racial es 100 por ciento inexacto y falso. Ken Rosato tuvo un punto de referencia de 20 años en WABC de apoyar toda igualdad”, expresó el portavoz a Page Six.

El periodista ancla comenzó a trabajar en la estación de Nueva York como reportero independiente en el año 2003 y luego fue ascendido a presentador de la mañana y el mediodía.

ABC aún no se ha expresado oficialmente sobre el incidente y no ha confirmado la salida del periodista aunque el gerente general del canal anunció que este “ya no está con WABC”.

VIDEO: Periodista boricua es despedida tras insultar a otra colega mientras peleaban por entrevista

La reportera puertorriqueña de deportes para la cadena ESPN, Marly Rivera, fue despedida luego de un incidente en el Yankee Stadium en el que insultó a una colega periodista durante una entrevista con la estrella del equipo de Nueva York, Aaron Judge.

Según reporta The New York Post, Rivera llamó “fuck... cun...” a su colega que también se encontraba en turno para entrevistar a Judge en el parque.

Según confirmó ESPN la puertorriqueña ya no trabaja para la cadena tras el incidente ocurrido el pasado martes.

Previo al partido de los Yankees de Nueva York y Los Ángeles Angels, Rivera y la colega periodista de deportes Ivon Gaete tuvieron una discusión cuando esta última llegó a entrevistar a Judge. Según publica The New York Post, en la discusión Rivera intenta decirle a Gaete que ya tenía una entrevista pautada con Judge, pero esta la ignornó.

En la discusión que fue grabada en video y publicada por TMZ, se escucha cuando la boricua insulta a su colega.

“Acepto completamente la responsabilidad por lo que dije, lo cual no debí haber hecho”, dijo Rivera a The New York Post.

“Hubo circunstancias atenueantes, pero eso de ninguna manera es una excusa para mis aciones. Soy una profesional con una excelente reputación en el béisbol y creo que estoy siendo señalada por un grupo de personas con las que tengo una larga historia de desacuerdos profesionales”, añadió.

La periodista Ivon Gaete es la esposa del vicepresidente de comunicaciones de la MLB, John Blundell. Esta es una reportera independiente que estaba trabajando por servicios profesionales para Tokyo Broadcasting.

Se indicó que en el pasado ambas han tenido desacuerdos por lo que la boricua habría explotado en la discusión.

Rivera fue reportera del Home Run Derby de la MLB y participó del programa “Sunday Night Baseball” además de ser analista de ESPN Radio MLB. La puertorriqueña estuvo cubriendo la MLB para ESPN por los pasados 13 años.