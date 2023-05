Dayanara celebrará con su gente los 30 años de haber sido coronada Miss Universe

La eterna Miss Universo, Dayanara Torres, invitó a todos sus seguidores a celebrar junto a ella los 30 años desde que fue coronada en el famoso certamen de belleza en el cual le dio a Puerto Rico su tercera corona.

A través de sus redes sociales, compartió la invitación para celebrar el evento que se llevará a cabo el domingo 28 de mayo en la plaza de su pueblo Toa Alta a las 12:00 del mediodía.

“Celebremos juntos esta fecha tan importante para todos nosotros! Allá nos vemos!”, expresó Torres en sus redes sociales.

Además, recordó un tragó típico de su pueblo al cual nombraron el “Dayanara Drink” en su honor tras haber ganado la corona. El mismo se preparaba con ‘Blue Curazao’ por el color de sus ojos, piña por ser del Barrio Piñas y Bacardí o Don Q.

La beldad se convirtió en una de las Miss Puerto Rico más consentidas por el pueblo tras representar a Toa Alta en la edición de 1993 y, posteriormente, coronarse como Miss Universo en la Ciudad de México.

Torres Delgado procreó dos hijos; Cristian Marcus Muñiz y Ryan Adrian Muñiz, junto al cantante Marc Anthony.

Dayanara se ha desempeñado como cantante, actriz, empresaria y modelo para incontables campañas publicitarias.

Dayanara enaltece a su hijo por creaciones usadas en presentación de Young Miko en los Latin American Music Awards 2023

La empresaria y ex Miss Universo puertorriqueña, Dayanara Torres, se mostró orgullosa por otro logro alcanzado por su hijo mayor, Cristian Muñoz Torres.

Torres escribió un mensaje en las redes sociales luego que la joven artista Youngmiko utilizara las creaciones de Muñiz Torres, quien es artista gráfico, para su presentación en la dicha ceremonia, celebrada la noche del jueves.

“No puedo sentirme mas orgullosa como madre de poder ver en el escenario las creaciones de mi Cristian! @cris_muniz_torres Papito, no dejas de sorprenderme a mi y a tantos! You did such an amazing job with your stage drawings 🖍️🎨 I’m so so proud of you & your art!” (sic.).