Aracely Arámbula revela como es la relación de Luis Miguel con sus hijos

Aracely Arámbula reveló si sus dos hijos, Miguel y Daniel, están en contacto con su papá Luis Miguel, pues han pasado muchos años desde su separación.

Cabe señalar que, en diversas ocasiones, la actriz ha señalado que, económicamente hablando, ella ha tenido que sacar adelante a sus sus pequeños.

¿Cómo es la relación actual de Luis Miguel con sus hijos menores?

En una reciente entrevista, la artista se sinceró, y confesó que no siente que el cantante sea un buen padre, debido a que no mantiene relación con sus retoños.

Arámbula destacó que tampoco hay comunicación por teléfono, a pesar de que es una forma más sencilla.

“Fíjate que no, no lo llamo el papá… Tiene mucho padre, con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, mis hijos están felices, están en una familia muy unida, una familia muy divina, que, la verdad, tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada”, expresó la actriz.

Además, Aracely reveló que su “madrina Natalia” es la única que mantiene comunicación con ellos, e hizo énfasis en que ella no tiene ningún interés económico, pues está enfocada en criar a sus pequeños.

La demanda contra Luis Miguel

Aracely demandó al “Sol de México”, pues no ha pagado la pensión de los hijos, presuntamente, el intérprete le debe más de 250 mil dólares (más de 4 millones de pesos) a los pequeños.

Así fue su historia de amor

En 2005, los artistas fueron captados dando un paseo por Venecia, Italia, dando a conocer que estaban saliendo.

A finales de 2006, empezaron a surgir rumores de un embarazo, hasta que la misma Aracely les puso fin apareciendo en la portada de la revista “Hola!”, y hablando sobre el bebé que esperaba de Luis Miguel.

El cantante acostumbraba a mantener en privado sus relaciones, pero sorprendió al posar en la misma publicación, al siguiente año, para presentar a Miguel, su primer hijo junto a Aracely.

En 2008, lo volvieron a hacer, ya que anunciaron que esperaban a su segundo hijo, y mostraron cómo había crecido Miguel.

Hasta que en 2009, comenzaron los problemas, ya que Aracely quería retomar su carrera como actriz, pero a Luis Miguel no le agradó la idea, lo que fue confirmado por Polo Martínez, exmánager del cantante.