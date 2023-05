“Un divorcio nunca es bonito”: Molusco habla sobre la mujer con la cual lo vinculan

Tras ser vinculado con una cantante colombiana, el locutor Jorge Pabón “Molusco” negó ya estuviera compartiendo sentimentalmente con este a meses de su divorcio con su exesposa Claudia Morales.

El locutor fue vinculado con la cantante Vale Pintos, sin embargo, este mismo aseguró que la conoció un fin de semana a través de otras amistades que están trabajando su carrera y que prácticamente no compartió con ella.

“Yo apenas estoy saliendo de una relación y como para meterme en otra como que...uno no es lo más inteligente y dos no es lo que va a pasar”, expresó en el programa “La Comay” de TeleOnce.

“La conocí ese mismo fin de semana, yo no la conocía, sabía quién es ella porque la están trabajando otros amigos míos que son con los que yo salgo, pero no, la primera vez que comparto con ella, compartimos ella allá y yo acá, dentro del mismo corillo pero nada que ver”, añadió.

Del mismo modo, aseguró que si en un futuro se da la oportunidad de tener una nueva relación sus hijos serían los primeros en conocerlo.

“Yo tengo mis hijos, soy un tipo responsable y serio en lo que hago dentro de mi formato que es un poco informal, cuando yo esté saliendo con alguien los primeros que se van a enterar van a ser mis hijos”, expresó.

En la entrevista también aseguró que aunque han llevado de una manera “madura” la separación, el proceso no ha sido uno fácil.

“Un divorcio nunca es bonito por más que tú lo lleves de una manera como lo estoy llevando yo, pero la realidad del caso es que estamos bien y creo que lo estamos llevando de la manera más madura”, expresó el locutor.

Molusco confirma que se está separando de su esposa tras 20 años de relación

El pasado mes de abril, el locutor Jorge Pabón “Molusco” confirmó que tras 20 años de relación se está separando de su esposa Claudia Morales con quien tiene dos hijos adolescentes.

A través de sus redes sociales, el locutor y comediante publicó un mensaje donde habla sobre la separación de su esposa y el proceso que vive en su familia.

Además pidió, espacio para sus allegados en este momento que están pasando.

“”Como saben y conocen siempre he ido de frente y digo las cosas como las pienso y las siente mi corazón. Hoy no será la excepción, y estemos de acuerdo o no con mi estilo de proceder o comunicar, de seguro tenemos en común y saben que para mí lo más importante en mi vida es mi FAMILIA”, comenzó escribiendo el comunicador.

“Por este motivo hago público que luego de 20 años de relación, Claudia y yo, hemos tomado la difícil decisión de separarnos. Este proceso lo llevaremos con la amabilidad, el respeto mutuo y el apoyo que nos ha caracterizado durante todos estos años, por el bien de nosotros y de nuestros hijos”, añadió.

“Claudia es una mujer excepcional, es la madre de mis hijos, un gran apoyo para mi y mi carrera y que a pesar de yo ser una figura pública siempre ha cuidado su entorno y privacidad. Al público, a los medios, colegas y amigos les estaré agradecido que en la medida que puedan respeten que ella no es una figura pública y nos permitan pasar este proceso en privacidad”, culminó.

El locutor compartió la información a través de sus redes sociales luego de que surgieran fuertes rumores de que ya no estaba con su esposa.

Molusco acostumbra hablar sobre su vida cotidiana en sus diversos espacios, especialmente en radio donde siempre habló sobre cómo conoció a su esposa. Ambos se conocieron cuando eran muy jóvenes, incluso cuando aún el locutor comenzaba sus primeros pasos en la radio.

Posteriormente, tuvieron a su primer hijo, Ocean Pabón quien hoy en día es un adolescente.

El locutor, actualmente se destaca por su canal de YouTube, Molusco TV donde ha logrado obtener millones de seguidores y continúa en su espacio radial en La Mega con Los Reyes de la Punta donde comparte junto a Ali Warrington, Pamela Noa y Robert Fantacuca.”