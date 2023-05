Depp, DiCaprio y Ford a Cannes

En esta imagen proporcionada por Apple TV+, Lily Gladstone, izquierda, y Leonardo DiCaprio en "Killers of the Flower Moon". (Apple TV+ vía AP) AP (AP)

El Festival de Cine de Cannes, que comenzará el martes, es un espectáculo colosal. Es un escaparate del mejor cine del mundo. Es un espectáculo de alfombra roja. Es un punto de encuentro para la industria en la Riviera francesa.

Luego de una edición cancelada en 2020, una edición de 2021 muy disminuida y una vuelta triunfal en 2022, Cannes finalmente está de regreso.

“Digamos que se ha vuelto muy difícil volver a conseguir reservaciones en restaurantes”, dijo Christine Vachon, la veterana productora y colaboradora del director estadounidense Todd Haynes.

Cuando la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes se inaugure el martes con el estreno de “Jeanne du Barry”, un drama histórico de Maïwenn protagonizado por Johnny Depp, el reluciente festival de la Costa Azul podrá estar seguro de que ha superado las tormentas de la pandemia y la amenaza percibida del streaming. (Netflix y Cannes siguen sin reconciliarse).

El año pasado Cannes contó con el estreno de tres nominadas al Oscar a la mejor película, “Top Gun: Maverick”, “Elvis” y la ganadora de la Palma de Oro “Triangle of Sadness” (“El triángulo de la tristeza”), lo que demostró nuevamente que es la plataforma de lanzamiento para grandes películas y películas prestigiadas.

GRANDES ESTRENOS EN CANNES

El cartel del festival de este año está encabezado por dos grandes estrenos, la película épica de la década de 1920 de Martin Scorsese, situada en una reserva indígena Osage “Killers of the Flower Moon” (“Asesinos de la luna de flores”) con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, e “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el Dial del Destino”) de James Mangold protagonizada por Harrison Ford en su última interpretación como el personaje.

Pero a pesar de lo taquillero que puede ser Cannes, incluso esas películas sugieren el amplio espectro de cine disponible. Tanto Scorsese como Mangold estrenaron hace décadas en Cannes sus primeras películas revolucionarias en la oferta alternativa de la Quincena de Realizadores. Scorsese con “Mean Streets” (“Malas calles”) de 1973, Mangold con “Heavy” (“En otro mundo”) de 1995.

Esta vez, sin embargo, estrenarán películas mucho más grandes, seguramente sus boletos serán los más buscados en el bulevar de la Croisette. Scorsese tiene una epopeya de 200 millones de dólares para Apple TV+. Y Mangold estrenará, como él dice, “un proyecto más esplendoroso” que su debut minimalista.

La celebración para “Indiana Jones” incluirá un homenaje a Ford. El actor, junto con Michael Douglas, recibirán la Palma de Oro a su trayectoria. Para Mangold, es una oportunidad para que Ford consienta a los fans internacionales de la franquicia. La esencia de las películas de “Indiana Jones”, dice el director, tiene sus raíces en el cine de la época dorada.

“En estas cosas te guías por los clásicos”, dijo Mangold. “Eso es algo que los franceses aprecian mucho del cine estadounidense. En muchos sentidos, veneran las películas antiguas, incluso más que el público de Estados Unidos. Eso la convierte en una plataforma realmente maravillosa”.

UN RÉCORD PARA LAS CINEASTAS FEMENINAS

Este año, 21 películas compiten por la Palma de Oro, que será decidida por un jurado encabezado por el ganador del año pasado, el escritor y director sueco Ruben Östlund. Siete están dirigidas por mujeres, un nuevo récord para Cannes en sus casi ocho décadas de existencia. Entre las más esperadas se encuentra “La Chimera”, de la cineasta italiana Alice Rohrwacher, protagonizada por Josh O’Connor e Isabella Rossellini.

El festival, que se extenderá hasta el 27 de mayo, se desarrolla en un contexto de protestas de trabajadores a ambos lados del Atlántico. Francia se ha visto sacudida en los últimos meses por manifestaciones ante las reformas a las pensiones por las que se aumentó la edad de jubilación. En Estados Unidos, los guionistas están en huelga para buscar mejores salarios en la era del streaming.

La perspectiva de un paro laboral prolongado podría aumentar los precios de las películas terminadas en Cannes, el principal mercado cinematográfico del mundo. Entre los títulos que buscan distribución se encuentra “May December” de Haynes, protagonizada por Natalie Portman como una periodista que se une a una pareja (Julianne Moore, Charles Melton) que alguna vez fue famosa por su discrepancia de edad.

Aunque los filmes de autor han tenido problemas para recuperar ingresos en taquilla, Vachon, una productora de “May December”, dice que su compañía, Killer Films, y Haynes están acostumbrados a “girar sin cesar y encontrar oportunidades sin importar los vientos que soplen”.

AUTORES Y FAMOSOS

Como de costumbre en Cannes, la selección en competencia de este año incluye a muchos pesos pesados, incluyendo a Hirokazu Kore-eda (“Monster”), Wim Wenders (“Perfect Days”), Nuri Bilge Ceylan (“About Dry Grasses”), Ken Loach (“The Old Oak”) y Nanny Moretti (“A Brighter Tomorrow”).

“The Zone of Interest” de Jonathan Glazer, rodada en Auschwitz, es una de las películas más esperadas del festival. Es su primer filme desde “Under the Skin” (“Bajo la piel”) de 2013. Pedro Almodóvar estrenará el corto “Extraña forma de vida”, con Pedro Pascal y Ethan Hawke. Wes Anderson, flanqueado por otro elenco estelar, estrenará “Asteroid City”.

También está la próxima serie de HBO “The Idol”, del director de la serie “Euphoria” Sam Levinson, protagonizada por The Weeknd y Lily-Rose Depp; “Firebrand” con Alicia Vikander como Catherine Parr y Judd Law como el rey Tudor Enrique VIII; y la película de Pixar “Elemental” (“Elementos”), que cierra el festival

Steve McQueen, el cineasta de “12 Years a Slave” (“12 años esclavo”), estrenará la película más larga que se proyecta en Cannes y una de las más estimulantes. “Occupied City”, que McQueen hizo con su esposa, la autora holandesa Bianca Stigter, es un documental de más de cuatro horas que combina la narración que detalla incidentes violentos en Ámsterdam durante la ocupación nazi con imágenes actuales de esos lugares.

McQueen también comenzó su carrera cinematográfica en Cannes. Su debut en 2008, “Hunger”, ganó la Cámara de Oro, un premio a la mejor ópera prima. “Nunca es tan bueno como la primera vez”, dice McQueen.

“Pero es el festival de cine más importante”, continúa McQueen. “Nuestra película hace preguntas. Aquí es donde quieres estrenar películas que desafían y películas que hacen preguntas. Estás en la primera línea”.

REVELACIONES POTENCIALES

Muchos ojos estarán puestos en las reacciones a la nueva película de Scorsese o en “Asteroid City”, pero Cannes traerá, como cada año, nuevos directores a audiencias cinematográficas más amplias. “Banel & Adama”, del cineasta senegalés Ramata-Toulaye Sy, es un raro primer largometraje en competencia por la Palma.

El cineasta argentino Rodrigo Moreno, de 50 años, realizará su primer viaje a Cannes con “Los delincuentes”, un drama de atracos salpicado de existencialismo. Es uno de los platos fuertes de la sección Un Certain Regard.

Moreno tardó cinco años en hacer la película, en parte debido a la pandemia. Su selección en Cannes también tardó en llegar. El primer largometraje de Moreno como director en solitario fue invitado a Un Certain Regard y a la competencia principal en Berlín. Los productores eligieron Berlín.

“En este punto de mi carrera, estoy enfocado en si esto me permite seguir trabajando y hacer la próxima película, para mí, está bien. Es lo único que realmente quiero”, dice Moreno.

“El rodaje de esta película duró casi cinco años, lo cual es una locura”, añade. “Pero el lado bueno de eso es que todos los años tenía que rodar. Lo único que sabía era que comenzaba un nuevo año y tenía que filmar. Y al siguiente, tenía que filmar”.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP