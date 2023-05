Comienza el proceso para “matar” a The Weeknd

The Weeknd After Hours Til Dawn Tour. (Frazer Harrison/Getty Images for Live Nation)

Como Abel Makkonen Tesfaye, así con su nombre de nacimiento se consigue ahora al cantante canadiense The Weeknd en las redes sociales como parte de un proceso para eliminar su nombre artístico.

El lunes las cuentas de Twitter e Instagram del artista se actualizaron con el nombre de nacimiento.

CNN reportó que en una entrevista con W Magazine, el artista dijo que esto es parte de un plan para “matar a The Weeknd”

“Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero aún así quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”, expresó The Weeknd.

Del mismo modo, aseguró que su próximo álbum podría ser el último bajo el nombre “The Weeknd”.

“El disco en el que estoy trabajando ahora seguramente será el último que saque como The Weeknd. Esto es algo que debo hacer. Como The Weeknd, ya he dicho todo lo que tenía que decir”, concluyó el artista.

Nuevos proyectos del cantante The Weeknd

El intérprete de ‘Starboy’ se encuentra promocionando una serie que produce, dirige y protagoniza llamado ‘The Idol’.

La producción, que espera estrenar en junio a través de HBO, contará con la compañía de Lily Rose - Depp, quien debutará en un papel estelar.

La serie cuenta también con la visión del controversial director, Sam Levinson, showrunner de Euphoria, quien ha sido señalado por varios medios como el responsable de darle un giro drástico a la serie, al punto de bautizarse como una versión más ‘radical’ y ‘extrema’ que el programa donde actúa Zendaya.

Tras 10 años de carrera en la industria musical, Abel Tesfaye “The Weeknd” piensa darle un cambio drástico a todo lo que ha construido.