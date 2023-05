¡Sueño cumplido! Karol G canta junto a Alicia Keys en concierto en Bogotá

Alicia Keys pisó Colombia para dar un concierto como parte del tour que hace para rendir tributo a su amigo y artista icónico, Prince. La estadounidense se lució en el Arena Movistar de Bogotá al interpretar algunos de sus mayores éxitos, pero lo que realmente sorprendió a todos fue ver a Karol G ser invitada al escenario y cantar junto a la cantante de R&B/Soul.

La oriunda de Medellín, que se encuentra disfrutando del éxito de su último disco Mañana será bonito, apareció por sorpresa para cantar uno de los mayores éxitos de la artista soul. Y es que Karol fue invitada por la artista para interpretar No One.

La vida le dijo a la Carolina Giraldo que cantaba Alicia Keys en su cuarto hace 13 años (o más), que los sueños se cumplen. Alicia Keys con Karol G cantando No One en el Movistar Arena de Bogotá, es todo lo que está bien en la vida. Te amamos, Carolina. pic.twitter.com/a0uoAysLuG — Juan Pablo Fernández (@PabloFernandezq) May 12, 2023

La interpretación la hicieron mientras Alicia tocaba el piano y Karol G estaba de pie cerca de ella. La estadounidense cantó la parte que todo fanático reconoce fácilmente, mientras que la colombiana sorprendió haciendo sus versos en español, lo que la convierte en una versión única del tema.

Así cantó Karol G junto a Alicia Keys

“Yo hago lo que sea, más allá del bien y el mal. Para no decir ‘otro ya quisiera’”, empieza diciendo Karol. Además, también parte del estribillo en castellano: “No One, No One, No one me hace sentir como lo haces”.

Sin duda, este momento en el escenario es todo un éxito para Karol G, porque la colombiana siente gran respeto y admiración por Alicia desde que era adolescente.

De hecho, hace trece años, cuando Karol no tenía ni veinte años, grababa covers de canciones de su Alicia Keys desde su habitación. Ahora, ha logrado cumplir unos de sus sueños al no solo compartir escenario con una gran artista reconocida a nivel internacional, también interpretó junto a ella uno de sus éxitos más memorables y transformó la versión original en algo totalmente nuevo.