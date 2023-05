Reacciones por la nueva canción de Shakira que se ha viralizado en redes

Luego de la serie de canciones que Shakira lanzó sobre su separación de Gerard Piqué y la infidelidad que sufrió, ahora la colombiana decidió dedicarle una composición a sus dos hijos, Sasha y Milan.

El sencillo ha llamado la atención del público, gracias a lo emotivo que resultó ser.

Así suena la nueva canción de Shakira

El tema lleva por nombre “Acróstico”, y es una carta de amor para sus hijos, pues son lo más importante que tiene.

En la letra, la colombiana le dice a sus pequeños que ella está en busca de su felicidad, y siempre hará todo para cuidarlos.

Además, llamó la atención que dio a entender que lo ocurrido con Piqué no ha afectado el amor que siente por ellos, aunque la familia se transformó.

¿Por qué se llama “Acróstico”?

Los fans se pudieron dar cuenta que los versos forman las palabras Sasha y Milan, los nombres de los hijos de Shakira, creando un acróstico.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos a veces corremos pero no llegamos”, nos dice un fragmento.

Ay no, se llama #Acrostico porque las primeras lineas forman MILAN, es que yo en serio amo a Shakira tanto 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/XPuvD0FkKT — King Londi (@ItsLondi_) May 12, 2023

Reacciones de los fans

Tras su lanzamiento, la canción suma más de cuatro millones de reproducciones, y algunos fans han aplaudido que la artista se tomó el tiempo para escribir sobre sus retoños.

Incluso, algunos agradecieron que deja atrás el tema de su separación de Piqué, pues se estaba volviendo algo recurrente en sus composiciones, y no era del agrado de muchos.

Creo que, en esta oportunidad, Shakira es la que da un regalo por el Día de las Madres a sus hijos, Milan y Sasha con la canción ACRÓSTICO. Realmente es un regalo mutuo de agradecimiento, crecimiento y resistencia. Grande Shakira, la mujer del año 2023. pic.twitter.com/LveS7cgPfe — Giuseppe Pipitone (@GPL27) May 12, 2023

Todo tiktok lleno de videos de las madres para sus hijos con la canción de Shakira 😢❤ #ShakiraAcrostico pic.twitter.com/uHZ2xHxjMq — ChartsData/Shak (@Chartsdata_shak) May 12, 2023

Milan tocó la melodía

La intérprete siempre ha impulsado a sus hijos a seguir sus pasos en la música, es por eso que Milan toca el piano, y se confirmó que él musicalizó el nuevo sencillo de su mamá, haciéndolo más especial.