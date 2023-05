Karol G canta junto a Alicia Keys durante su concierto en Colombia

La cantante y compositora estadounidense, Alicia Keys, pisó Colombia para dar un concierto como parte de la gira que hace para rendir tributo a su amigo y artista icónico, Prince.

La artista se lució en el Arena Movistar de Bogotá al interpretar algunos de sus mayores éxitos, pero lo que realmente sorprendió a todos fue ver que Karol G se convirtió en la invitada de honor.

Karol subió al escenario para cantar el tema “No One”, que Keys lanzó en 2007 y ganó varios Premios Grammy a la Mejor Canción R&B. La interpretación fue hecha mientras Alicia tocaba el piano y Karol G estaba de pie cerca de ella.

Alicia cantó la parte que todo fanático reconoce fácilmente, mientras que la colombiana sorprendió haciendo sus versos en español, lo que la convierte en una versión única del tema.

“Yo hago lo que sea, más allá del bien y el mal. Para no decir ‘otro ya quisiera’”, empieza diciendo Karol. Además, también parte del estribillo en castellano: “No One, No One, No one me hace sentir como lo haces”, dijo Karol en el escenario ante el aplauso del público.

De igual manera, a través de sus redes sociales, la intérprete de “Mañana será bonito” reflexionó sobre su experiencia y recalcó que se trató de un sueño cumplido.

“La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo mas de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! 🖤 cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara, pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!”, escribió.

Asimismo, Karol aprovechó el espacio para agradecer la oportunidad de hacer historia al transformar la versión original de la pieza al idioma español.

“Gracias reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país ♾️✨🇨🇴 Pdta: This Girl is On Fire 🔥🔥🔥”, finalizó.