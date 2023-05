Abogada de ‘El Chapo’ busca representar a la mujer boricua en la música regional mexicana

Mariel Colón, mejor conocida como Mariel La Abogada o la abogada de El Chapo, se dio cuenta que nunca es tarde para seguir sus sueños e incursionar en la música.

Para la puertorriqueña nacida en San Juan, la música siempre ha sido parte de su vida pues su padre era director de música. Sin embargo, hizo su carrera en la abogacía por complacer a sus padres.

“Mariel es una cantante que se convirtió en abogada, no al revés. Pues mis papás querían una carrera un poco más tradicional”, explicó Colón.

Aunque la licenciada cumplió con sus padres con una “carrera tradicional”, su portafolio de clientes no lo han sido.

Colón se destacó en el campo como abogada criminalista representado personas como Joaquín “El Chapo” Gúzman, Emma Coronel Aispuro y a Jeffrey Epstein, entre otros.

“La mayoría de la gente no comprende el trabajo de un abogado criminalista por eso no somos los más queridos, de hecho somos bastantes no queridos”, reflexionó sobre su labor como abogada.

No obstante, Colón defendió su trabajo de velar porque la ley se cumpla en los procesos judiciales y aclaró que no dejará a un lado su práctica por la música.

“Ambas pueden coexistir”, determinó.

De igual forma, no descartó en contar, a través de música, sus experiencias en los casos con un poco de ficción.

Colón se enfocó en regional méxicano con los corridos, género que se ha puesto de moda recientemente con figuras como Peso Pluma y la colaboración entre Grupo Frontera y Bad Bunny.

Cabe descatar que Colón no se inspiró en esta nueva ola, si no que siempre ha sido un género que le ha gustado y su audiencia es mayormente méxicana.

“La música al fin de cuentas es universal. Puerto Rico es la cuna del reggeatón, pero tenemos a J Balvin y a Karol G que son colombianos cantando reggeatón. Ahora tenemos a Bad Bunny en el regional méxicano con una cumbia”, explicó.

Como sus influencias, Colón señaló a Ana Gabriel y a la constante exposición que tuvo de niña con baladas, rancheras y mariachis.

“Incluir la música regional méxicana en Puerto Rico que ya la estamos escuchando”, indicó como una de sus metas, puesto que es la primera puertorriqueña en el género.

A un año de haberse presentado en esta nueva faceta y con dos canciones “La Abogada” y “No ha nacido otra”, Colón aseguró que no se detendrá, pues lanzará música nueva cada mes con el fin de sacar un EP a fin de año.

“He sabido manejar muy bien el tiempo [entre ser abogada y ser cantante]. Yo creo que cuando a uno le apasiona algo lo que sobra es tiempo”, afirmó.

