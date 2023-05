Juanes comparte su ‘Vida cotidiana’

Juanes trae un nuevo bebé en los brazos: se llama Vida cotidiana y marca el primer álbum de estudio completamente original desde Más futuro que pasado, del 2019. El músico y compositor colombiano está dispuesto a reinventarse y lanzó recientemente el sencillo y video de Veneno, el cuarto anticipo musical que es coprotagonizado por su hijo Dante, en su debut actoral.

Cuéntanos sobre la potencia de Veneno

— La época del Covid me sirvió bastante para ponerme a estudiar canto, guitarra, poesía y, sobre todo, componer con muchísima calma; es decir, mirar otra vez hacia adentro y volver a reconectarme con todas esas cosas.

¿Cómo es la vida cotidiana de Juanes?

— Son muchas canciones que hablan de los momentos del día, de las relaciones humanas con la familia, con amigos, la esposa, los hijos y también con el mundo. Creo que ha sido un álbum —digamos que, en ese aspecto— profundo, muy profundo. Eso me pone feliz porque de alguna manera es muy vulnerable. Es un material en el que tuve que sacar cosas tan personales, pero después vuelven a ser tan especiales a través de la música y el arte que se vuelven sanadoras.

¿En qué momento se encuentra Juan y su alter ego?

— Creo que la vida, a medida que va pasando, de alguna forma lo va volviendo a uno mucho más reflexivo. También a valorar mucho cada momento y, sobre todo, el tiempo. Creo que, en este momento de mi vida, me siento en plenitud y mucha creatividad. Al mismo tiempo, contemplativo con todo lo que pasa, porque todo lo que pasa no siempre es bueno. Soy un ser humano consciente en cómo me relaciono con mi vida, con mi pareja, si tengo problemas o no, y en general va todo.

Ahora te toca impulsar la carrera de tu hijo, ¿cómo vives esa parte?

— Ha sido un honor y una alegría inmensa poder trabajar con mis hijos. En este video de Veneno sale Dante, es como su debut. Además, lo hizo bien y es un superactor sin saber (risas).

¿La música latina y el castellano están en su mejor momento?

— Creo que la importancia del idioma español... lo que ha pasado con la tecnología y cómo la gente puede acceder a la música es mucho más fácil que antes, pero no todo es bueno. También hay cosas que no son tan buenas de la tecnología, pero en este caso particular, siento que ha sido una forma clave de poder llevar el idioma a muchos lugares del mundo. Los latinos están dominando al mundo.

¿Qué tan diferente fue grabar este disco en comparación con los anteriores?

— Fue todo importante y diferente, porque este álbum lo grabé con los amigos, con los que estaba tocando por muchos años, más de 20 años, eso le dio un toque muy especial. Además, es muy casero porque mucho del álbum, o la gran mayoría, lo grabamos aquí en mi casa. Después, la otra parte la grabamos en un lugar donde ensayábamos en Miami. Creo que eso lo hizo como muy manual y especial, eso se nota en el álbum.