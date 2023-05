Hace 42 años murió Bob Marley

Nadie puede negar la grandeza y gran significado para la música y la cultura en el pasado siglo XX de Bob Marley, Lamentablemente su vida fue demasiada corta y con tan solo 36 años su voz y talento se apagaba en los Estados Unidos hace exactamente 42 años atrás.

El 11 de mayo de 1981, a las 11:30 de la mañana, murió el mítico cantante de reggae en el Cedar of Lebanon Hospital de la ciudad de Miami, Estado de la Florida, mencionando según su núcleo más íntimo sus últimas palabras: “El dinero no puede comprar la vida”, frase y concepto de vida muchas veces referidas en sus grandiosas canciones.

En general es destacado por sus dotes artísticos y gran aporte musical, no obstante, esta leyenda también contó con distintos episodios negativos y un perfil oscuro poco conocido, que según un libro de su ex esposa, Rita Marley, el jamaiquino fue también un abierto homofóbico y misógino.

Bob Marley Foto: The Associated Press. Imagen Por:

El lado oscuro de Bob Marley

No toda fue gloria para el artista, ya que luego de su fallecimiento fueron revelados delicados secretos por distintas fuentes, convirtiéndose Rita Marley, con su libro “No Woman, No Cry: My Life with Bob Marley”, la más notoria de todas.

En dicha publicación la ex esposa de Marley se atrevió a contar que el cantante desarrolló tendencias homofóbicas, además de serle infiel sin ocultárselo de ninguna forma y mucho más delicado aun, aseguró que la violó varias veces mientras ascendía a la fama, rompiendo por completo la imagen mundial de Marley como figura de paz.

Rita resaltó que su marido nunca aceptaba un “no” por respuesta, forzándola a tener sexo con él con frecuencia, pues al ser su esposa, “era su obligación darle placer”. El polémico libro que generó rechazo, pero veracidad gracias al mismo círculo íntimo del artista, también indicó que Bob desarrolló una fuerte homofobia producto de sus enseñanzas rastafari dentro de la ley en Jamaica, país en el que la comunidad LGBTQI+ es bastante rechazada y repudiada.

Bob Marley fue enterrado el 21 de mayo en su pueblo natal, Nine Mile, y junto a su cadáver embalsamado lo acompañó su guitarra Gibson Les Paul roja, una Biblia abierta en el Salmo 23 y un tallo de cannabis colocado allí por su viuda, Rita.