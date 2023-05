Este Spin-off de Game Of Thrones se detiene mientras se soluciona la huelga de guionistas en Hollywood

House Of The Dragon se emite en HBO Max. (HBO)

Desde que comenzó la gran huelga del sindicato de guionistas en Estados Unidos, muchas grandes producciones de la industria cinematográfica peligran. Por eso cada día aparecen nuevas informaciones con series o películas que se frenan.

En este caso le tocó el turno a A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, el segundo proyecto precuela de Game Of Throne, anunciado por HBO.

El propio autor y productor ejecutivo George R.R. Martín informó que la producción del programa se ha detenido por completo durante la duración de la huelga, sin importar cuánto tiempo sea.

A través de su blog personal, el reconocido escritor mostró su apoyo a sus colegas y describió el impacto de esta huelga en la industria.

“La sala de escritores del spin-off de GoT, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night, ha cerrado durante todo el tiempo ... Nadie quería esto, ningún escritor con una pizca de sentido, de todos modos, pero los productores y los estudios y las redes y los streamers no nos dieron otra opción... El Gremio negoció hasta la fecha límite final el 1 de mayo, pero se necesitan dos para bailar tango. En las últimas horas del 1 de mayo, el Gremio de Escritores de América declaró una huelga. La acción comenzó el 2 de mayo. Hay piquetes frente a cada estudio y estudio de sonido en Los Ángeles, y muchos en otras ciudades también. Acostúmbrate a ellos. Espero que estén allí por mucho tiempo”.

“No estoy en Los Ángeles, así que no puedo caminar en una línea de piquete como lo hice en 1988, pero quiero dejar constancia de mi apoyo total, completo e inequívoco a mi gremio”.

¿La huelga también afectará el desarrollo de la segunda temporada de House Of The Dragon?

A diferencia de la gran mayoría de proyectos de plataformas streaming, House Of The Dragon, no se vería afectada por esta huelga.

Según la producción de la serie de HBO, la segunda temporada de la precuela de Game Of Thrones ya se encuentra escrita y reescrita, según lo planeado.

“Los guiones de los ocho episodios de s2 se terminaron hace meses, mucho antes de que comenzara la huelga. Cada episodio ha pasado por cuatro o cinco borradores y numerosas rondas de revisiones, para abordar las notas de HBO, mis notas, preocupaciones presupuestarias, etc. No habrá más revisiones”, escribió Martin.

Esto asegura que la segunda temporada, que está programada para iniciar la catastróficamente trágica Danza de los Dragones después de los eventos durante el final de la primera temporada, se apegará a su lanzamiento en 2024.