Estas fueron las declaraciones de Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis que asomaban la posibilidad de una secuela de ‘Freaky Friday’

A inicios de año, Jamie Lee Curtis abrió la posibilidad de realizar una secuela de la exitosa cinta juvenil Freaky Friday (Un Viernes de Locos en Latinoamérica), estrenada en el 2003, junto a Lindsay Lohan.

“La gente quería saber si iba a haber otro Freaky Friday. Algo realmente tocó una fibra sensible. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: ‘Parece que hay una película por hacer’”, sostuvo Curtis en una entrevista para The New York Times, durante la temporada de premiaciones a inicios de año.

A esas declaraciones se le suman las de Lohan quien hizo su regreso al cine en diciembre del año pasado con la producción, “Navidad de golpe”.

“Jamie y yo estamos abiertos a eso, así que lo dejamos en manos de los demás. Solo haríamos algo que la gente adoraría absolutamente”.

‘Freaky Friday 2′ ya es una realidad

Un nuevo reporte de ‘The Hollywood Reporter’ sostienen que desde Disney iniciaron los primeros movimientos para hacer realidad esta secuela con la protagonización de ambas actrices.

“Se espera que Lohan y Curtis repitan sus papeles como madre e hija que se despiertan un viernes y descubren que han intercambiado cuerpos. Elyse Hollander está escribiendo el guión de la secuela”, señala la nota del medio estadounidense.

Freaky Friday se basó en la novela de Mary Rodgers de 1972 y recaudó $ 160 millones a nivel mundial. Dirigida por Mark Waters a partir de un guión de Heather Hach y Leslie, Dixon se ha mantenido como una piedra de toque cultural, con Curtis haciendo referencia a ella durante apariciones públicas a lo largo de los años.

Todavía se desconocen muchos detalles de esta secuela que no tiene fecha de estreno.