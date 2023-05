Durante un programa dedicado al Día de las madres, los concursantes de la segunda temporada de “Top Chef VIP” (Telemundo) contaron conmovedoras y tristes historias de sus progenitoras.

Vidrios rotos causan controversia entre juez y concursantes de “Top Chef VIP 2″

Una de esas historias la relató el actor mexicano Arturo Peniche, quien sostuvo que su madre padece de alzheimer y que en ocasiones no lo recuerda.

“Yo puedo decir que de mi mami no me hace falta absolutamente nada. Ni siquiera una palabra de te amo porque me las dijo muchas veces. Es una madre espectacular. Yo sé que ella ya no sabe quien soy yo, pero yo sí se quien es ella”, dijo Peniche entre lágrimas, quien es conocido por protagonizar varias telenovelas.

Por su parte, el actor mexicano Jesús Moré dio a conocer su trágica historia con su madre, a quien vio morir mientras disfrutaban de un desayuno.

“Yo le decía ‘mami ya voy para allá, ya no tardo nada, estoy grabando el último capítulo’ y cuando llegué en la noche me abrazó y me dijo ‘gracias por estar aquí, mañana desayunamos rico y nos ponemos al día’. Desayunando con ella, solo vi que cayó sobre el plato”, aseguró Moré conmovido por recordar la triste historia.

Desgarradoras historias de varios concursantes de “Top Chef VIP 2″ con sus madres

“Top Chef VIP” se transmite en Puerto Rico de lunes a viernes a las 8:00 de la noche, excepto los martes que se ve a las 6:00 de la tarde a través de la pantalla de Telemundo.

El ganador o ganadora de la competencia culinaria obtendrá como premio 100 mil dólares. El ganador de la primera temporada, donde la boricua Zuleyka Rivera Mendoza fue finalista, fue el actor mexicano Lambda García.