¡Sin filtros! Nadia Ferreira compartió su secreto para lucir un maquillaje natural y lucir radiante

La espera cada vez es más corta y el bebé de Nadia Ferreira y Marc Anthony está a punto de nacer, se espera que la llegada del séptimo hijo del cantante de salsa, llegue a finales de mayo o principios de junio, aunque todavía se desconoce la fecha exacta de su nacimiento.

Mientras se prepara para la llegada de su primer bebé, Nadia Ferreira ha demostrado ser una de las famosas que mejor ha sabido llevar el look premamá, combinando la elegancia y añadiéndole los últimos toques a su estilo donde mezcla los looks maternales ideales para el verano, con bikinis y vestidos de crochet.

Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Pero no por nada, la modelo ha formado parte de importantes campañas y el famoso certamen de belleza Miss Universo, donde se posicionó en segundo lugar y ganó el amor del público que muchos la tuvieron como la gran favorita.

Es por eso que su habilidad y pasión por la moda, no solo lo transmite a través de sus prendas que, por cierto, algunas son de costosas casas de diseño como Louis Vuitton, Fendi y Dolce & Gabbana, sino que, lleva toda esa experiencia a otro rubro, el maquillaje, compartiendo los secretos para lucir un maquillaje perfecto y natural, para que sus seguidoras puedan replicarlo fácilmente.

Nadia Ferreira comparte su rutina de maquillaje para lucir radiante

Como modelo, podía esperarse que exista todo un equipo tras ella que para maquillarla y vestirla, lo cierto es que su pasión por la moda, que nació siendo tan joven cuando apenas era una adolescente, demostraría que tiene las habilidades necesarias para hacer su propio maquillaje para brillar, y seguir luciendo natural.

Si quieres resaltar tu belleza natural sin un maquillaje muy cargado, sigue los consejos de Nadia Ferreira. Primero aplica una base líquida de cobertura natural, mientras difuminas con una brocha o esponja, posteriormente aplica poco traslúcido y aplica bronzer en las mejillas partiendo de la sien, posteriormente aplica rubor y un toque de iluminador en los pómulos.

Para la parte de los ojos, lo único que hizo fue resaltar sus cejas con un lápiz y añadió sombra de tonos terracota y café para dar profundidad a su mirada, agregó delineador blanco en la línea inferior de las pestañas, por último agregó rimel y el toque final con unos labios de impacto en color rosa con un toque glossy.

Nadia Ferreira exalta la importancia de amarnos a nosotros mismos tal cual somos

A diferencia de lo que muchos pudieran pensar, Nadia Ferreira es una de las famosas que, pese a su carrera de modelo, se ha encargado de promover un discurso de amor propio, para que aquellos que la siguen, entiendan que la perfección no existe y la belleza va más allá de lo superficial.

Es así que en 2021, la modelo paraguaya, mostró una fotografía donde se mostraba completamente al natural con un mensaje donde se leía: “La belleza no se trata de tener la piel perfecta. La belleza son todos esos valores y sentimientos que llevas dentro. No importan los días en los que no te sientas bien, no te sientas segura.. eso sucede, también a mi. Pero no permitas que eso apague tu brillo, mírate al espejo con amor y ÁMATE A TI MISMO!”