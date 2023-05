Joven de Trujillo Alto se convierte en el nuevo Mister Puerto Rico Model 2023

El representante de Trujillo Alto, Kevin Ayala, en el certamen de moda y belleza masculino Misters of Puerto Rico, se convirtió el pasado sábado en el nuevo Mister Puerto Rico Model 2023 y el derecho de representar a la isla, por primera vez, en el certamen Man of the Year que se llevará a cabo en Indonesia.

Participantes de “Top Chef VIP 2″ sufren por cocinar langostas vivas

Siete finalistas compitieron en el concurso, donde además se entregaron otros títulos de belleza rumbo a competencias internacionales.

Además, el título de Mister Hispanoamerica Puerto Rico recayó en el delegado de Dorado; Maxwell Morales. Este competirá en Mister Hispanoamerica Internacional, que realizará en agosto en República Dominicana. Mientras, Mister Aguas Buenas; Kidanny Flores, se llevó la banda de Mister Earth Puerto Rico.

El representante de Vega Baja, José Luis Mendoza, quedó como primer finalista.

Previo a la gala final, la organización hizo una entrevista personal con el jurado y también una competencia preliminar en la que los candidatos fueron evaluados como modelos en diferentes pasarelas. A través de esta competencia, fue seleccionado el nuevo Mister Latin Model Puerto Rico, Aaron Lecleres, representante del pueblo de Cidra.

El evento, con el que Misters of Puerto Rico marca su regreso luego de dos años en pausa, contó con la animación de Kenny San José, quien es el actual Mister Guatemala 2023.

El nuevo Mister Puerto Rico Model cuenta con 22 años, es estudiante de enfermería y presentó una de las mayores transformaciones físicas dentro de la competencia.

“Participar en Misters of Puerto Rico fue un gran reto puesto que tuve que acondicionarme y cambiar toda mi rutina diaria. Al principio muchas personas no me notaron pero ya una vez comienzo a hacer cambios muchos se identificaron y me apoyaron. Creo que eso es lo importante de este tipo de plataformas, el poder servir de ejemplo para otros que muchas veces piensan que no pueden lograr sus objetivos. Para este evento yo perdí más de 60 libras con entrenamiento y los suplementos que nos otorgó Vitamin Plus cuando entramos al evento. Además tome clases de proyección y de dicción por que mi meta, mas alla de ganar, eran superarme y darme a conocer. Ahora que soy Mister Puerto Rico Model voy a intensificar mi preparación pues quiero hacer un gran papel en nuestro debut en el certamen Man of the Year”, sostuvo el nuevo mister boricua.