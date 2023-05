“Me rompen el corazón”: Anuel reacciona a las críticas por su ‘tiraera’ a Karol G

La controversia que gira alrededor del exponente urbano, Emmanuel Gazmey, mejor conocido como Anuel AA continúa.

El cantante del género urbano sigue en el ojo del huracán, tras el reciente lanzamiento de ´Mejor que yo´, canción que dedicó a su ex novia ´Karol G´ y que fue tildada por muchos de los internautas y fanáticos de “vulgar”, motivo por el que se pronunció.

El intérprete de ´La llevo al cielo´ realizó una publicación dedicada a quienes han criticado la letra de su nueva apuesta musical, la cual si bien tiene un trasfondo que deja saber que el boricua aún no olvida a la colombiana, también recoge fragmentos un tanto subidos de tonos.

“Vi que hay algunas de mis bebecitas preguntándome porque no dedique una canción mas romántica 🥰 PERO MIS REINAS 👑 ya yo he dedicado canciones románticas una y otra vez 🤯🤯🤯🤯 RECUERDEN”, escribió el cantante, al tiempo que agregó el nombre de varias melodías pasadas como: ´No Llores Mujer´ ´Los Hombres No Lloran´ ´Dices Que Te Vas´ ´Culpables´ ´Secreto´ ´Mas Rica Que Ayer´, éxitos en los que algunos contó con la colaboración de Karol G.

“NO SE OLVIDEN QUE ME ROMPEN EL CORAZON 💔🤯 LAS AMO!!!!!!! 💞💞💞💞 Y YA… ESTE ES EL ÚLTIMO POST QUE HABLO SOBRE EL TEMA 🤩🥰 LAS AMOOOOO”, añadió un poco más abajo en el mismo posteo.

El tema de Anuel AA se ha hecho prácticamente viral por la forma en que lo dio a conocer, puesto que Carolina Giraldo y él en su momento, fueron una de las parejas más queridas del medio, sin embargo, hasta el momento la ´Bichota´ no ha realizado ninguna pronunciación por la dedicatoria, más si tomó una acción que dejó en evidencia su respuesta, eliminó todas las publicaciones que guardaba en su muro con Anuel.

Días después de la dedicatoria, sus seguidores notaron que en su feed no había rastro alguno de las fotos que aún conservaba con Anuel AA. Incluso, en las que ya estaban separados, pero resaltaban su amistad.