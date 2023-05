Giselle Blondet sufre percance en pleno especial “Billboard mujeres latinas en la música”.

La actriz y co-presentadora del programa “La mesa caliente” (Telemundo), Giselle Blondet, publicó en sus cuentas sociales un vídeo, donde muestra un problema que tuvo con su vestuario en medio del espectáculo Billboard mujeres latinas en la música, realizado el pasado fin de semana en la ciudad de Miami, Florida.

“He tenido un problema, una pequeña situación. Miren... Se me ha roto el zipper. Estoy aquí en medio del show. Qué hago”, dijo Blondet.

Esta añadió junto al vídeo que: “Miren lo que me pasó en pleno show de Billboard de Mujeres Latinas. Yo tuve que grabar esto porque de verdad las cosas que le pasan a uno son como de película!!” (sic).

“Vean todo el video y díganme que hubieran hecho si les pasa lo mismo. Hasta el estilista de Shakira tuvo que ayudarme 😂”.

El mencionado especial fue grabado el sábado, pero se transmitió la noche del domingo por la pantalla de Telemundo. El mismo contó con celebridades como: Thalía, Ivy Queen, Ana Gabriel, María Becerra, Greeicy Rendón, Goyo, Emilia Mernes y Evaluna Montaner, entre otras.

Giselle Blondet señala negligencia de hospital en Puerto Rico

La animadora puertorriqueña señaló la negligencia del hospital en Puerto Rico que atendió a su tía Tere, quien falleció a finales de abril.

“Me entero que mi tía está en el hospital, en emergencia porque tiene pulmonía. Mi tía estaba súper bien... Entonces, horas interminables, horas sin que apareciera un médico en el hospital, en Puerto Rico, ella desesperada, no podía casi respirar. Mi prima, desesperada, y yo desde París, tratando de llamar a todos los médicos que yo conocía. Y así todos tratando de buscar una solución, pasaron muchas horas antes de que la viera un médico. [...] No quiero pensar mucho en eso porque es que me da una impotencia, me parece terrible”, expresó la boricua que se encontraba en ese momento con unas amigas en París.

“Luego, yo esperanzada porque dije, ‘bueno, una pulmonía’, pues no, al otro día, le dan una habitación y finalmente la ve a un doctor, le dan un tratamiento para una terapia respiratoria y ese mismo día, como unas horas después, le dio un ataque al corazón”, añadió Blondet.

Según relató la boricua, decidió tomar un vuelo inmediatamente a Puerto Rico para ver a su tía que ya se encontraba entubada.