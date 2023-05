Estos son todos los ganadores de los MTV Movie & TV Awards 2023

La huelga por parte del Sindicato de Escritores de los Estados Unidos impactó seriamente todo el transitar del entretenimiento y espectáculo en dicho país, quedando en evidencia además de las manifestaciones, el cómo se desarrolló la última edición de los MTV Movie & Awards 2023.

El evento, que originalmente estaba destinado a ser efectuado en vivo, no pudo concretar su objetivo ante la problemática, por lo que de manera inédita se pre grabó con anterioridad y fue transmitida la tarde-noche de este domingo 7 de mayo.

Premiación accidentada

Una de las razones principales que llevaron a las autoridades del canal musical en no realizar la premiación en vivo fue porque la actriz Drew Barrymore, encargada de comandar la animación y presentación decidió a último momento no participar en el evento en solidaridad con el sindicato, creando un gran miedo y preocupación que otros artistas hicieran lo mismo y el evento se vieran empañado ante varias ausencias.

Por ejemplo, actores como Tom Cruise y Pedro Pascal, agradecieron sus premios con vídeos grabados y Barrymore sólo contribuyó al acto con un vídeo, asegurando que estaría al frente de la edición de 2024, una vez haya acabado la huelga de guionistas. También llamó notablemente la atención que durante la transmisión se emitieron clips de ediciones anteriores.

Quienes se llevaron los máximos honores resaltan “Scream VI”, adjudicándose el premio a la mejor película, así también, “The Last of Us”, quedándose con el galardón a la mejor serie.

Además, la cinta de terror se llevó un segundo premio en la categoría de mejor pelea, por el enfrentamiento entre Ghostface y Gale Weathers. La ficción de HBO Max, por su parte, también obtuvo un segundo galardón en la categoría como mejor dúo por el que forman Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Todos los ganadores

· Mejor Película: Scream VI.

· Mejor Serie: The Last of Us.

· Mejor Héroe: Pedro Pascal por The Last of Us.

· Mejor Interpretación (Película): Tom Cruise por Top Gun: Maverick.

· Mejor Interpretación (Serie): Jenna Ortega por Merlina.

· Mejor reparto: Stranger Things.

· Intérprete Revelación: Joseph Quinn por Stranger Things.

· Mejor Interpretación Cómica: Adam Sandler por Criminales a la vista.

· Mejor Dúo: Pedro Pascal y Bella Ramsey por The Last of Us.

· Mejor Pelea: Gale Weathers vs. Ghostface, Scream VI.

· Mejor Interpretación Aterrorizada: Jennifer Coolidge por The White Lotus.

· Mejor Beso: Madison Bailey y Rudy Pankow por Outer Banks.

· Mejor Villana: Elizabeth Olsen por Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

· Mejor Canción: Carolina de Taylor Swift.

· Mejor Momento Musical: Come Back Home de Dove Cameron.

· Mejor Docuserie: The Kardashians.

· Mejor Equipo de Reality: Katie Maloney, Ariana Madix, Scheana Shay y Lala Kent por Vanderpump Rules.

· Mejor Programa de Competición: RuPaul’s Drag Race: All-Stars.

· Mejor Documental Musical: Selena Gomez: Mi mente y yo.

· Mejor Presentadora: Drew Barrymore por The Drew Barrymore Show.