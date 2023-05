Ed Sheeran presenta un nuevo tatuaje: las huellas de su segunda hija

Ed Sheeran apareció en la nueva serie documental de Disney+ mostrando un nuevo tatuaje en honor a su hija menor. En su serie, titulada Ed Sheeran: The Sum Of It All, el cantante se quedó sin camisa para zambullirse en el estanque de su propiedad de Sheeranville en Suffolk.

Cuando dio la espalda a las cámaras, se le vieron los cuatro marcos que tiene y, en uno de ellos, están las huellas de su hija Lyra Antarctica, de dos años, y un poco más abajo las huellas de los pies de Júpiter, de 12 meses.

A Sheeran, de 32 años, aún le quedan dos espacios en blanco en la espalda, por lo que sus seguidores más cercanos afirman que simbolizaban la cantidad de hijos que Ed quiere con su esposa Cherry Seaborn.

En 2021, una fuente cercana le dijo a The Sun: “Tiene las huellas de Lyra en una y está guardando los otros espacios para los tres niños más que quiere. Ahora solo necesita persuadir a su esposa Cherry para que tenga más”.

¿Cuántos hijos quiere Ed Sheeran?

El compositor bromeó recientemente sobre la paternidad y dijo que, junto a su esposa, están “en las trincheras” mientras crían a sus hijas. Y agregó:

“Han estado de gira conmigo. Mi segunda hija nació mientras estábamos de gira, pero mi primera hija viene a los shows, está muy consciente. Sin embargo, creo que asume que el padre de todos los demás también canta”, bromeó Ed.

“Realmente disfruto ser padre de dos”

“Es cada cliché que la gente dice sobre la paternidad. Amas a ambos niños exactamente igual, pero también de manera completamente diferente. Realmente disfruto ser padre de dos hijas”, continuó.

Anteriormente, cuando tuvo su primogénita, confesó su deseo de contar con una gran familia: “Obviamente estaría muy agradecido de poder tener más hijos”.