Bad Bunny cambiará su canción de entrada para evento de la WWE esta noche

El cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció que cambiará esta noche su canción de entrada para el evento de la WWE.

Hasta el momento, el boricua utiliza el tema “Booker T” en su entrada.

“Voy a cambiar mi canción de entrada para la lucha de hoy... @WWE para que lo sepan”, dijo el cantante en un tuit.

voy a cambiar mi canción de entrada para la lucha de hoy... @WWE para que lo sepan — B (@sanbenito) May 6, 2023

El público boricua hizo vibrar el episodio más reciente de SmackDown Live que se llevó a cabo la noche del viernes en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

El evento tuvo como protagonista a Bad Bunny quien salvó la noche cuando “Judgment Day” y su oponente para esta noche Damian Priest atacaban a Rey Mysterio y la LWO. Sin embargo, el boricua hizo su entrada con el tema “Booker T” y junto a la LWO apalearon a los villanos de la noche dando un adelanto de lo que podría pasar esta noche en Backlash.

Smack Down también tuvo momentos con Cody Rhodes quien esta noche batallará contra Brock Lesnar y prometió que será en Puerto Rico donde se corone como campeón.

Esta es la primera vez que se lleva a cabo un evento en vivo del programa Smack Down desde Puerto Rico que se transmite para todos los Estados Unidos.

Esta noche, Bad Bunny estará luchando en el evento Backlash que también será en el Coliseo de Puerto Rico cuando se mida a Damian Priest, el luchador que tiene raíces puertorriqueñas.

El artista número uno del mundo, quiere demostrarle a todos los fanáticos del universo de la WWE que está hecho para el deporte de la lucha libre cuando se enfrente ante Damian Priest, con quien en pasado formó equipo para obtener su primera victoria en Wrestlemania.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el día de hoy en el Coliseo de Puerto Rico, Bad Bunny aseguró que vencerá a Priest, quien tiene raíces puertorriqueñas.

“Los que aún no creen, mañana van a ver. Yo estoy hecho para esto, la gente no sabe. Yo soy un ganador, en todo en la vida soy un ganador y mañana te voy a romper la cara cabrón, porque vuelvo y repito, te respeto como luchador, pero como persona, eres un infeliz, eres un puerco y lo que me hiciste lo vas a pagar, tú verás”, expresó Bad Bunny.

Luego de estas palabras, Priest, le propinó un empujón al boricua que lo dejó en el suelo. Posteriormente, Bad Bunny se levantó y le dio una cachetada al luchador.

El evento será el primero de la WWE que se transmita a nivel internacional desde el 2005 con New Years Revolution que también se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.