Ed Sheeran ganó el caso que lo involucraba en plagio

A principio de esta semana millones de fanáticos de Ed Sheeran expresaban su miedo y preocupación ante los dichos del artista que dejó entrever la posibilidad de retirarse por completo y de manera irreversible de la música si llegaba a perder el caso por presunto plagio que estaba afrontando.

Para la alegría de todos, este jueves 4 de mayo se conoció la determinación de la justicia norteamericana que aseguró que el cantante británico no realizó ningún tipo de irregularidad de derechos de autor con su canción “Thinking Out Loud” con la de Marvin Gaye, “Let’s Get It On”.

Final feliz y continuidad artística

El cantautor de 32 años se manifestó luego del final de juicio y aseguró estar feliz por la decisión judicial, resaltando también que en todo momento no dudó en cómo terminaría el caso, sin embargo, expresó que todo el proceso le generó frustración y desilusión ante la posibilidad de que se dudara de su profesionalidad, además de agregar que “demandas infundadas” como la que él debió afrontar “no deberían llegar a los tribunales” porque limitan la “libertad creativa”.

La demanda civil la interpusieron los herederos de Ed Townsend, coautor del éxito de Gaye, alegando “sorprendentes similitudes y evidentes elementos comunes” entre las dos canciones. Los herederos buscaban una participación en los beneficios que la canción generó a Sheeran.

Para demostrar su inocencia, Sheeran tocó con su guitarra varias canciones desde el estrado para convencer al jurado de que las dos composiciones eran distintas y que había escrito en su casa en febrero del 2014 “Thinking Out Loud” junto con la también compositora, Amy Wadge.

Este fue el segundo juicio en un año para Sheeran, recordando que en abril pasado también ganó un caso similar en Londres por su canción “Shape Of You”.